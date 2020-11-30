В Британии допустили, что невакцинированных людей не будут пускать в бары и рестораны

Люди, которые отказываются делать прививки от COVID-19, могут столкнуться с ограничением нормальной жизни, поскольку рестораны, бары, кинотеатры и спортивные учреждения в будущем могут их не пускать.

Такое предположение сделал британский министр Надим Захави, ответственный за вакцинацию от коронавируса, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Захави сказал, что вакцинация должна быть добровольной. Впрочем, отвечая на вопрос BBC, будет ли действовать так называемый "паспорт иммунитета", Захави сказал, что информация о вакцинации человека от COVID-19 может быть указана в телефонном приложении, которое будет информировать местных врачей о статусе лица.

"Но я также думаю, что рестораны, бары, кинотеатры и другие места, спортивные сооружения, вероятно, также будут использовать эту систему", - сказал Захави.

"Давление будет в обоих направлениях: со стороны поставщиков услуг, которые скажут: покажите нам, вакцинированы ли вы. Но мы также сделаем эту технологию максимально простой и доступной", - добавил министр.

В последние годы органы здравоохранения многих стран стали все больше беспокоиться из-за распространения групп противников вакцинации, которые особенно активны в социальных сетях.

Захави сказал, что Google, Facebook и Twitter должны делать больше для проверки фактов относительно противоположных взглядов на вакцины.

Вместе с тем он отказался назвать какую-либо конкретную дату начала вакцинации, поскольку ни один из препаратов еще не был одобрен в Великобритании для широкого использования.