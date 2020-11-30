Жителям двох районів Києва радять зачинити вікна

У Дніпровському та Дарницькому районах столиці у повітрі зафіксовано продукти горіння, фахівці радять зачинити вікна.

Джерело: Департамент муніципальної безпеки КМДА

Дослівно: "Безвітряна погода спричиняє накопичення продуктів горіння в повітрі. Мова йде про автомобільні гази, забруднюючі речовини, що утворюються в результаті роботи промислових підприємств.

Мобільна лабораторія КАРС на території двох районів фіксує перевищення у повітрі діоксиду азоту – у 5 разів; оксиду азоту – у 1,3 рази; діоксиду вуглецю – у 4 рази; формальдегіду – в 43 рази".

Деталі: У відомстві зазначають, що якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

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