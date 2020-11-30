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Жителям двох районів Києва радять зачинити вікна

Понеділок, 30 листопада 2020, 23:57

У Дніпровському та Дарницькому районах столиці у повітрі зафіксовано продукти горіння, фахівці радять зачинити вікна.

Джерело: Департамент муніципальної безпеки КМДА

Дослівно: "Безвітряна погода спричиняє накопичення продуктів горіння в повітрі. Мова йде про автомобільні гази, забруднюючі речовини, що утворюються в результаті роботи промислових підприємств.

Мобільна лабораторія КАРС на території двох районів фіксує перевищення у повітрі діоксиду азоту – у 5 разів; оксиду азоту – у 1,3 рази; діоксиду вуглецю – у 4 рази; формальдегіду – в 43 рази".

Деталі: У відомстві зазначають, що якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

Фахівці рекомендують киянам:

  • обмежити перебування на відкритому повітрі;
  • тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;
  • ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
  • проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
  • збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих, зокрема рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

Українська правда
Теми: Київ


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