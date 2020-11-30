Жителям двух районов Киева советуют закрыть окна

В Днепровском и Дарницком районах столицы в воздухе зафиксировано продукты горения, специалисты советуют закрыть окна.

Источник: Департамент муниципальной безопасности КГГА

Дословно: "Безветренная погода вызывает накопление продуктов горения в воздухе. Речь идет об автомобильных газах, загрязняющих веществах, образующиеся в результате работы промышленных предприятий.

Мобильная лаборатория КАРС на территории двух районов фиксирует превышение в воздухе диоксида азота - в 5 раз; оксида азота - в 1,3 раза; диоксида углерода - в 4 раза; формальдегида - в 43 раза".

Детали: В ведомстве отмечают, что, если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

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