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Жителям двух районов Киева советуют закрыть окна

Понедельник, 30 ноября 2020, 22:57
Жителям двух районов Киева советуют закрыть окна

В Днепровском и Дарницком районах столицы в воздухе зафиксировано продукты горения, специалисты советуют закрыть окна.

Источник: Департамент муниципальной безопасности КГГА

Дословно: "Безветренная погода вызывает накопление продуктов горения в воздухе. Речь идет об автомобильных газах, загрязняющих веществах, образующиеся в результате работы промышленных предприятий.

Мобильная лаборатория КАРС на территории двух районов фиксирует превышение в воздухе диоксида азота - в 5 раз; оксида азота - в 1,3 раза; диоксида углерода - в 4 раза; формальдегида - в 43 раза".

Детали: В ведомстве отмечают, что, если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

Специалисты рекомендуют киевлянам:

  • ограничить пребывание на открытом воздухе;
  • держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;
  • включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
  • проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
  • увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых, в частности рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

Украинская правда

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Темы: Киев
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