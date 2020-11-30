Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Жителям двух районов Киева советуют закрыть окна

Понедельник, 30 ноября 2020, 23:57

В Днепровском и Дарницком районах столицы в воздухе зафиксировано продукты горения, специалисты советуют закрыть окна.

Источник: Департамент муниципальной безопасности КГГА

Дословно: "Безветренная погода вызывает накопление продуктов горения в воздухе. Речь идет об автомобильных газах, загрязняющих веществах, образующиеся в результате работы промышленных предприятий.

Мобильная лаборатория КАРС на территории двух районов фиксирует превышение в воздухе диоксида азота - в 5 раз; оксида азота - в 1,3 раза; диоксида углерода - в 4 раза; формальдегида - в 43 раза".

Детали: В ведомстве отмечают, что, если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

Специалисты рекомендуют киевлянам:

  • ограничить пребывание на открытом воздухе;
  • держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;
  • включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
  • проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
  • увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых, в частности рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

Украинская правда
Темы: Киев


powered by lun.ua
Главное сегодня

Степанов не будет предлагать продление карантина выходного дня

Новости 30 ноября: решение ЕСПЧ насчет Украины и РФ, союз Данилюка, Рябошапки и Климкина

ЕСПЧ принял решение, которое затягивает спор с РФ по Донбассу, но повышает шансы Украины

Министры посоветуются, нужен ли локдаун – Офис Зеленского

Зеленский предлагает отсрочить обязательные кассовые аппараты для ФЛП на год

Разумков рассказал, когда Рада возьмется за выход из конституционного кризиса

Все новости...
Киев
В Киеве Крещатик перекрывали из-за акции протеста
Кличко: Минздрав игнорирует наши обращения о допуске ковид-больных в ведомственные больницы
В стационарах Киева - 2222 больных коронавирусом
Последние новости
23:57
Жителям двух районов Киева советуют закрыть окна
23:40
Разумков ожидает, что лишение свободы за ложь в декларации останется
22:58
В Британии допустили, что невакцинированных людей не будут пускать в бары и рестораны
22:36
"Хочу посмотреть на ФЛП, который заплатил налогов на 8 тысяч": Третьякова о COVID-помощи
22:11
Новости экономики: "Приватбанк" потерял главный офис, Зеленский отсрочит кассовые аппараты для ФЛП
21:57
Меркель предупредила об угрозе "третьей волны"
21:45
Степанов не будет предлагать продление карантина выходного дня
21:25
Новости 30 ноября: решение ЕСПЧ насчет Украины и РФ, союз Данилюка, Рябошапки и Климкина
21:11
Цена на распределение газа вырастет: Регулятор одобрил новые тарифы для облгазов
20:54
Турция вводит ночной комендантский час, а в выходные - круглосуточный
Все новости...