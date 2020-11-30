Жителям двух районов Киева советуют закрыть окна
Понедельник, 30 ноября 2020, 22:57
В Днепровском и Дарницком районах столицы в воздухе зафиксировано продукты горения, специалисты советуют закрыть окна.
Источник: Департамент муниципальной безопасности КГГА
Дословно: "Безветренная погода вызывает накопление продуктов горения в воздухе. Речь идет об автомобильных газах, загрязняющих веществах, образующиеся в результате работы промышленных предприятий.
Мобильная лаборатория КАРС на территории двух районов фиксирует превышение в воздухе диоксида азота - в 5 раз; оксида азота - в 1,3 раза; диоксида углерода - в 4 раза; формальдегида - в 43 раза".
Детали: В ведомстве отмечают, что, если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.
Специалисты рекомендуют киевлянам:
- ограничить пребывание на открытом воздухе;
- держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;
- включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
- проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых, в частности рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.
Украинская правда