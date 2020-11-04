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Уряд Польщі призупинив впровадження рішення КС щодо заборони абортів через протести

Середа, 4 листопада 2020, 00:15
Фото: Sky News

Польський уряд поставив на паузу впровадження рішення Конституційного суду, яке майже повністю забороняє аборти в країні. Це сталося на тлі масових протестів. 

Джерело: Sky News із посиланням на главу канцелярії прем’єр-міністра Міхаіла Дворчика

Пряма мова: "Зараз триває дискусія, і було б добре виділити трохи часу на діалог та пошук нової позиції в цій складній ситуацій, яка викликає емоції". 

Деталі: За словами Дворчика, прем’єр Матеуш Моравецький хотів би розпочати перемовини із протестувальниками та парламентською опозицією, щоб знайти вирішення ситуації. 

Водночас, президент Польщі Анджей Дуда запропонував ухвалити новий закон, який дозволить аборти, якщо плід має дефекти, які загрожують життю, за виключенням синдром Дауна. 

Читайте також: Новий "чорний протест": у Польщі захищають аборти і незалежні суди

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: Польщаправа людини


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