На марш через заборону абортів у Варшаві вийшли близько 100 тисяч людей

Близько 100 тисяч осіб вийшли у центр столиці Польщі, демонструючи свою незгоду із обмеженням права на аборти.

Джерело: речниця варшавської мерії, передає "Укрінформ"

Деталі: За словами представниці міської влади, порахувати точну кількість учасників протесту було складно, тому що останні збирались у трьох різних місцях міста.

До мітингарів також долучився із мер Варшави Рафал Тшасковський. Він разом із демонстрантами колоною пішли до будинку лідера партії більшості "Право і справедливість" Ярослава Качинського.

У підтримку акції на міському Палаці культури і науки запалили символ протесту – червону блискавку.

Pałac Kultury i Nauki

Зазначається, що під час маршу було затримано близько 30 футбольних фанатів, які хотіла завадити учасникам протесту.

Читайте також: Новий "чорний протест": у Польщі захищають аборти і незалежні суди

Нагадаємо: