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На марш через заборону абортів у Варшаві вийшли близько 100 тисяч людей

Субота, 31 жовтня 2020, 03:20
Фото: Karolina Gałecka

Близько 100 тисяч осіб вийшли у центр столиці Польщі, демонструючи свою незгоду із обмеженням права на аборти.

Джерело: речниця варшавської мерії, передає "Укрінформ

Деталі: За словами представниці міської влади, порахувати точну кількість учасників протесту було складно, тому що останні збирались у трьох різних місцях міста. 

До мітингарів також долучився із мер Варшави Рафал Тшасковський. Він разом із демонстрантами колоною пішли до будинку лідера партії більшості "Право і справедливість" Ярослава Качинського. 

У підтримку акції на міському Палаці культури і науки запалили символ протесту – червону блискавку. 

 
Pałac Kultury i Nauki

Зазначається, що під час маршу було затримано близько 30 футбольних фанатів, які хотіла завадити учасникам протесту. 

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Нагадаємо: 

Теми: Польщамітинги


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