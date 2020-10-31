На марш через заборону абортів у Варшаві вийшли близько 100 тисяч людей
Близько 100 тисяч осіб вийшли у центр столиці Польщі, демонструючи свою незгоду із обмеженням права на аборти.
Джерело: речниця варшавської мерії, передає "Укрінформ"
Деталі: За словами представниці міської влади, порахувати точну кількість учасників протесту було складно, тому що останні збирались у трьох різних місцях міста.
До мітингарів також долучився із мер Варшави Рафал Тшасковський. Він разом із демонстрантами колоною пішли до будинку лідера партії більшості "Право і справедливість" Ярослава Качинського.
У підтримку акції на міському Палаці культури і науки запалили символ протесту – червону блискавку.
Зазначається, що під час маршу було затримано близько 30 футбольних фанатів, які хотіла завадити учасникам протесту.
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Нагадаємо:
- Конституційний суд Польщі оголосив рішення про те, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні.
- Через це рішення у Польщі почались протести.