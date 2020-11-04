Добро перемагає – Марків після виходу із в’язниці

Нацгвардієць Віталій Марків заявив, що не очікував виправдального вироку, але перемога в суді довела, що "добро перемагає".

Джерело: трансляція Олеся Городецького

Пряма мова: "Це надзвичайна подія. Ми довели, що правда є, справедливість існує. Моїм першим засудженням було доказано, що кремлівській пропаганді немає меж. Правда перемагає, добро перемагає…

Я не вірив, чесно. Але чудо трапляється".

Деталі: За словами нацгвардійця, під час перебування у італійській в’язниці значну підтримку він отримував від листів волонтерів: "Кожен день я знав, що я не один".

"Ми захисники, ми не окупанти. Ця перемога — в пам'ять всім загиблим військовим", – сказав Марків.

Що передувало: Ввечері 3 листопада Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його.

Передісторія: