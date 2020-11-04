Добро перемагає – Марків після виходу із в’язниці
Нацгвардієць Віталій Марків заявив, що не очікував виправдального вироку, але перемога в суді довела, що "добро перемагає".
Джерело: трансляція Олеся Городецького
Пряма мова: "Це надзвичайна подія. Ми довели, що правда є, справедливість існує. Моїм першим засудженням було доказано, що кремлівській пропаганді немає меж. Правда перемагає, добро перемагає…
Я не вірив, чесно. Але чудо трапляється".
Деталі: За словами нацгвардійця, під час перебування у італійській в’язниці значну підтримку він отримував від листів волонтерів: "Кожен день я знав, що я не один".
"Ми захисники, ми не окупанти. Ця перемога — в пам'ять всім загиблим військовим", – сказав Марків.
Що передувало: Ввечері 3 листопада Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його.
Передісторія:
- 30 червня 2017 року в Італії затримали старшого сержанта командира віддлення батальйону ім. Кульчицького (в/ч 3066) НГУ Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі фоторепортера громадянина Італії Андреа Рокеллі у м. Слов'янськ у травні 2014 року.
- Суд італійського міста Павія визнав Марківа винним і засудив його до 24 років ув'язнення.
- Національна поліція в рамках розслідування провела низку слідчих дій та отримала докази невинуватості нацгвардійця Віталія Марківа до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та росіянина Андрія Миронова у 2014 році.