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Добро перемагає – Марків після виходу із в’язниці

Середа, 4 листопада 2020, 01:13
Фото: facebook Володимира Боровика

Нацгвардієць Віталій Марків заявив, що не очікував виправдального вироку, але перемога в суді довела, що "добро перемагає".

Джерело: трансляція Олеся Городецького

Пряма мова: "Це надзвичайна подія. Ми довели, що правда є, справедливість існує. Моїм першим засудженням було доказано, що кремлівській пропаганді немає меж. Правда перемагає, добро перемагає…

Я не вірив, чесно. Але чудо трапляється".

Деталі: За словами нацгвардійця, під час перебування у італійській в’язниці значну підтримку він отримував від листів волонтерів: "Кожен день я знав, що я не один".

"Ми захисники, ми не окупанти. Ця перемога — в пам'ять всім загиблим військовим", – сказав Марків. 

Що передувало: Ввечері 3 листопада Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його. 

Передісторія:

  • 30 червня 2017 року в Італії затримали старшого сержанта командира віддлення батальйону ім. Кульчицького (в/ч 3066) НГУ Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі фоторепортера громадянина Італії Андреа Рокеллі у м. Слов'янськ у травні 2014 року.
  • Суд італійського міста Павія визнав Марківа винним і засудив його до 24 років ув'язнення.
  • Національна поліція в рамках розслідування провела низку слідчих дій та отримала докази невинуватості нацгвардійця Віталія Марківа до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та росіянина Андрія Миронова у 2014 році.

Українська правда
Теми: НацгвардіяІталія


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