Кличко подолав COVID і вернувся на роботу
Середа, 4 листопада 2020, 11:17
Мер Києва Віталій Кличко подолав коронавірус і повернувся до повноцінної роботи у Київській міській державній адміністрації.
Джерело: Кличко на брифінгу 4 листопада
Пряма мова: "Радий повернутись до активної роботи. Мій тест на коронавірус негативний".
Деталі: Кличко відзначив, що почувається добре, повний сил і готовий працювати.
Передісторія:
- Міський голова Києва Віталій Кличко 24 жовтня отримав позитивний результат тесту на COVID-19.
- Кличко пішов на самоізоляцію і не брав участі у голосуванні на місцевих виборах 25 жовтня.
Ірина Балачук, УП