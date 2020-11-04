Кличко подолав COVID і вернувся на роботу

Мер Києва Віталій Кличко подолав коронавірус і повернувся до повноцінної роботи у Київській міській державній адміністрації.

Джерело: Кличко на брифінгу 4 листопада

Пряма мова: "Радий повернутись до активної роботи. Мій тест на коронавірус негативний".

Деталі: Кличко відзначив, що почувається добре, повний сил і готовий працювати.

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