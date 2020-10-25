Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою проголосували на виборах 25 жовтня. Мер Києва Віталій Кличко, у якого напередодні підтвердили коронавірус, заявив, що участі у голосуванні не братиме.

Джерело: трансляція Офісу президента у Facebook, Кличко у Telegram

Деталі: Зеленський з дружиною були у захисних масках. Вони отримали бюлетені, проголосували і швидко залишили дільницю. Загалом президентська родина пробула на дільниці трохи більше 4 хв.

Після цього на вулиці біля ВД Зеленський з дружиною взяли участь у всенародному опитуванні президента з 5 питань.

Зеленський поставив "плюс" навпроти всіх питань (але невідомо, у графі "так" чи "ні").

Після цього голова комісії підійшов на вулиці до президента і попросив дозволу зробити селфі.

Пряма мова Зеленського: "Всім доброго ранку. Всіх вітаємо. Я не знаю, що вам сказати. Всіх зі святом!".

Деталі: Після цього президента запитали, скільки коштує його "всенародне опитування", і як він буде звітувати перед громадою. На це Зеленський відповів, що коли буде звіт, то всі побачать всі цифри.

Потім хтось з людей запитав, чому Зеленський відмовився від свого образу "народного президента".

Пряма мова Зеленського: "Я, чесно кажучи, не розумію, що ви кажете. Відмовився від якогось іміджу… Я той, хто я є, я таким народився, таким я став, і саме за таку людину голосували люди. І виконую свої обов’язки відповідно до Конституції. Що стосується рейтингів, побачимо всі цифри. Для мене важливо, як для будь-якого українця, щоб ми обирали тих людей, яким ми довіряємо. Це місцеві вибори. Важливо, що ці люди можуть зробити на місцях".

Деталі: Після цього президента почали перебивати і вигукувати ще якісь питання. Зеленський спитав, "Чого ви сваритесь? Нема ж чого сваритися", а потім додав, що його "відповідь людям не цікава", сказав усім "щасливо" і пішов.

Водночас мер Києва Віталій Кличко, у якого напередодні підтвердили коронавірус, заявив, що участі у голосуванні не братиме.

Пряма мова Кличка: "Сьогодні вперше за багато років я не голосую на виборах. Лікуюся вдома, на самоізоляції. Вірус вразив буквально в останній день перед виборами. Працюю дистанційно і контролюю роботу міських служб".

Деталі: Він нагадав столичним мешканцям, що, ідучи на дільницю, варто одягнути маску, взяти антисептик і ручку та дотримуватись соціальної дистанції.