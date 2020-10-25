Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою проголосували на виборах 25 жовтня.

Джерело: трансляція Офісу президента у Facebook

Деталі: Зеленський з дружиною були у захисних масках. Вони отримали бюлетені, проголосували і швидко залишили дільницю. Загалом президентська родина пробула на дільниці трохи більше 4 хв.

Після цього на вулиці біля ВД Зеленський з дружиною взяли участь у всенародному опитуванні президента з 5 питань.

Зеленський поставив "плюс" навпроти всіх питань.

Після цього голова комісії підійшов на вулиці до президента і попросив дозволу зробили селфі.

Пряма мова Зеленського: "Всім доброго ранку. Всіх вітаємо. Я не знаю, що вам сказати. Всіх зі святом!№.

Деталі: Після цього президента запитали, скільки коштує його "всенародне опитування", і як він буде звітувати перед громадою. На це Зеленський відповів, що коли буде звіт, то всі побачать всі цифри.

Після цього хтось з людей запитав, чому Зеленський відмовився від свого образу "народного президента".

Пряма мова Зеленського: "Я, чесно кажучи, не розумію, що ви кажете. Відмовся від якогось іміджу… Я той, хто я є, я таким народився, таким я став, і саме за таку людину голосували люди. І виконую свої обов’язки відповідно до Конституції. Що стосується рейтингів, побачимо всі цифри. Для мене важливо, як для будь-якого українця, щоб ми обирали тих людей, яким ми довіряємо. Це місцеві вибори. Важливо, що ці люди можуть зробити на місцях".

Деталі: Після цього президента почали перебивати і вигукувати ще якісь питання. Зеленський спитав, "Чого ви сваритесь? Нема ж чого сваритися", а потім додав, що його "відповідь людям не цікава", сказав усім "щасливо" і пішов.