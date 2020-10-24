Кличко заразився коронавірусом

Міський голова Києва Віталій Кличко 24 жовтня отримав позитивний результат тесту на Covid-19.

Джерело: повідомлення Кличка у Facebook

Пряма мова: "Регулярно бував і в інфекційних відділеннях, де лікують хворих на COVID-19. Намагався берегтися. Враховуючи специфіку роботи, регулярно робив тести. Сьогоднішній, на жаль, - невтішний".

Деталі: Мер столиці додав, що почувається добре, але змушений піти на самоізоляцію й відсьогодні працюватиме з дому.

Знати більше: COVID-19 в Україні та світі: динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"

Нагадаємо: За минулу добу в Україні виявили 7 014 випадків коронавірусу, 125 заражених померли.

23 жовтня у Києві коронавірус виявили в 560 людей, 18 хворих померли і 197 одужали.