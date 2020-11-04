Марків дав перше інтерв’ю і розповів про плани в Україні
Нацгвардієць Віталій Марків заявив, що після повернення в Україну планує продовжувати свою військову кар’єру.
Джерело: інтерв’ю "Радіо Свобода"
Пряма мова: "Я є чинний військовослужбовець України.
Моя дружина бачила вогонь у моїх очах, коли я щодня збирався на службу, бо я пишаюся тим, чим я займаюся, я пишаюся тим, що можу носити військову форму.
Я хочу не лише захищати свою країну, але й робити те, чим би пишалися мої рідні. Я збираюся продовжувати свою військову кар’єру".
Деталі: На питання, чи не планує нацгвардієць піти в політику, він відповів, що про такі речі потрібно ретельно думати.
При цьому він зазначив, що бачить своє майбутнє в Україні.
Також Марків розповів, що йому не дозволяли відвідувати бібліотеку у в'язниці. Всі книги він отримував від рідних.
Українець був в одній із найбільших тюрeм Ломбардії, де сиділи засудженні за тяжкі злочини. Його помістили на поверх з обмеженими правами.
Що передувало: Ввечері 3 листопада Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його.
Передісторія:
- 30 червня 2017 року в Італії затримали старшого сержанта командира віддлення батальйону ім. Кульчицького (в/ч 3066) НГУ Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі фоторепортера громадянина Італії Андреа Рокеллі у м. Слов'янськ у травні 2014 року.
- Суд італійського міста Павія визнав Марківа винним і засудив його до 24 років ув'язнення.
- Національна поліція в рамках розслідування провела низку слідчих дій та отримала докази невинуватості нацгвардійця Віталія Марківа до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та росіянина Андрія Миронова у 2014 році.