Марків дав перше інтерв’ю і розповів про плани в Україні

Нацгвардієць Віталій Марків заявив, що після повернення в Україну планує продовжувати свою військову кар’єру.

Джерело: інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Я є чинний військовослужбовець України.

Моя дружина бачила вогонь у моїх очах, коли я щодня збирався на службу, бо я пишаюся тим, чим я займаюся, я пишаюся тим, що можу носити військову форму.

Я хочу не лише захищати свою країну, але й робити те, чим би пишалися мої рідні. Я збираюся продовжувати свою військову кар’єру".

Деталі: На питання, чи не планує нацгвардієць піти в політику, він відповів, що про такі речі потрібно ретельно думати.

При цьому він зазначив, що бачить своє майбутнє в Україні.

Також Марків розповів, що йому не дозволяли відвідувати бібліотеку у в'язниці. Всі книги він отримував від рідних.

Українець був в одній із найбільших тюрeм Ломбардії, де сиділи засудженні за тяжкі злочини. Його помістили на поверх з обмеженими правами.

Що передувало: Ввечері 3 листопада Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його.

Передісторія: