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Марків дав перше інтерв’ю і розповів про плани в Україні

Середа, 4 листопада 2020, 12:11
Марків дав перше інтерв’ю і розповів про плани в Україні

Нацгвардієць Віталій Марків заявив, що після повернення в Україну планує продовжувати свою військову кар’єру.

Джерело: інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Я є чинний військовослужбовець України.

Моя дружина бачила вогонь у моїх очах, коли я щодня збирався на службу, бо я пишаюся тим, чим я займаюся, я пишаюся тим, що можу носити військову форму.

Я хочу не лише захищати свою країну, але й робити те, чим би пишалися мої рідні. Я збираюся продовжувати свою військову кар’єру".

Деталі: На питання, чи не планує нацгвардієць піти в політику, він відповів, що про такі речі потрібно ретельно думати.

При цьому він зазначив, що бачить своє майбутнє в Україні.  

Також Марків розповів, що йому не дозволяли відвідувати бібліотеку у в'язниці. Всі книги він отримував від рідних. 

Українець був в одній із найбільших тюрeм Ломбардії, де сиділи засудженні за тяжкі злочини. Його помістили на поверх з обмеженими правами.

Що передувало: Ввечері 3 листопада Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його. 

Передісторія:

  • 30 червня 2017 року в Італії затримали старшого сержанта командира віддлення батальйону ім. Кульчицького (в/ч 3066) НГУ Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі фоторепортера громадянина Італії Андреа Рокеллі у м. Слов'янськ у травні 2014 року.
  • Суд італійського міста Павія визнав Марківа винним і засудив його до 24 років ув'язнення.
  • Національна поліція в рамках розслідування провела низку слідчих дій та отримала докази невинуватості нацгвардійця Віталія Марківа до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та росіянина Андрія Миронова у 2014 році.

Українська правда

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Теми: ІталіясудНацгвардіяДонбас
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