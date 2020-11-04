Марків прилетів в Україну і поспішив на зустріч з Зеленським
В Україні приземлився борт разом із Віталієм Марківим, нацгвардієць вийшов з літака з українським прапором, привітався і поспішив на зустріч з президентом Володимиром Зеленським.
Джерело: брифінг Марківа після повернення в Україну
Деталі: Марків вийшов з літака з українським прапором.
Він прилетів разом з омбудсменом Людмилою Денісовою та міністром МВС Арсеном Аваковим.
За словами нацгвардійця, поки що він планує провести час з дружиною і родиною. Він також розповів, що не вірив у виправдувальний вирок суду і готувався до найгіршого, аби гідно це зустріти.
Після приземлення в Україні у нього запланована зустріч з президентом.
"Це моя найбільша перемога. Фальшива інформація мала на меті зганьбити мене і українське військо. Та я дав обіцянку вистояти. Лише спільними зусиллями можна перемогти. Справедливість перемагає. Вирішальним аргументом визнання моєї невиновності стала саме правда",-розповів Віталій pic.twitter.com/jnERJfaj6r— НГУ (@ng_ukraine) November 4, 2020
Денісова заявила, що Марків має всі підстави для звернення в ЄСПЛ, але це він має вирішити самостійно з адвокатами.
Омбудсмен додала, що сторона обвинувачення планує подавати касацію на виправдувальний вирок українцеві.
За словами Марківа, після повернення в Україну він планує продовжувати свою військову кар’єру.
Що передувало: Ввечері 3 листопада Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його.
Передісторія:
- 30 червня 2017 року в Італії затримали старшого сержанта командира віддлення батальйону ім. Кульчицького (в/ч 3066) НГУ Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі фоторепортера громадянина Італії Андреа Рокеллі у м. Слов'янськ у травні 2014 року.
- Суд італійського міста Павія визнав Марківа винним і засудив його до 24 років ув'язнення.
- Національна поліція в рамках розслідування провела низку слідчих дій та отримала докази невинуватості нацгвардійця Віталія Марківа до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та росіянина Андрія Миронова у 2014 році.