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Марків прилетів в Україну і поспішив на зустріч з Зеленським

Середа, 4 листопада 2020, 12:59
Марків прилетів в Україну і поспішив на зустріч з Зеленським

В Україні приземлився борт разом із Віталієм Марківим, нацгвардієць вийшов з літака з українським прапором, привітався і поспішив на зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: брифінг Марківа після повернення в Україну

Деталі: Марків вийшов з літака з українським прапором.

Він прилетів разом з омбудсменом Людмилою Денісовою та міністром МВС Арсеном Аваковим.

За словами нацгвардійця, поки що він планує провести час з дружиною і родиною. Він також розповів, що не вірив у виправдувальний вирок суду і готувався до найгіршого, аби гідно це зустріти.  

 

Після приземлення в Україні у нього запланована зустріч з президентом.

 

Денісова заявила, що Марків має всі підстави для звернення в ЄСПЛ, але це він має вирішити самостійно з адвокатами. 

Омбудсмен додала, що сторона обвинувачення планує подавати касацію на виправдувальний вирок українцеві. 

За словами Марківа, після повернення в Україну він планує продовжувати свою військову кар’єру.

Що передувало: Ввечері 3 листопада Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його. 

Передісторія:

  • 30 червня 2017 року в Італії затримали старшого сержанта командира віддлення батальйону ім. Кульчицького (в/ч 3066) НГУ Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі фоторепортера громадянина Італії Андреа Рокеллі у м. Слов'янськ у травні 2014 року.
  • Суд італійського міста Павія визнав Марківа винним і засудив його до 24 років ув'язнення.
  • Національна поліція в рамках розслідування провела низку слідчих дій та отримала докази невинуватості нацгвардійця Віталія Марківа до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та росіянина Андрія Миронова у 2014 році.

Українська правда

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Теми: НацгвардіяІталіясудомбудсменДонбас
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