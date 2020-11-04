Райкомісії Одеси підбили підсумки виборів мера міста – ЗМІ

Усі районні територіальні виборчі комісії Одеси затвердили протоколи з виборів мера міста – у другий тур виходять чинний мер Геннадій Труханов і кандидат від "ОПЗЖ" Микола Скорик.

Джерело: "Думская"

Деталі: Відзначається, що останнім завершив роботу тервиборчком Київського району.

Зараз протоколи перебувають у міській комісії, яка повинна остаточно встановити результати голосування.

За Труханова віддали голоси 77518 виборців з 202149 осіб, які прийшли на дільниці, або 38,35%.

Друге місце – у представника "ОПЗЖ" Миколи Скорика (39351 голос, або 19,47%).

Ці два кандидати виходять у другий тур.

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