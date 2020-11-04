Райкомісії Одеси підбили підсумки виборів мера міста – ЗМІ
Середа, 4 листопада 2020, 14:10
Усі районні територіальні виборчі комісії Одеси затвердили протоколи з виборів мера міста – у другий тур виходять чинний мер Геннадій Труханов і кандидат від "ОПЗЖ" Микола Скорик.
Джерело: "Думская"
Деталі: Відзначається, що останнім завершив роботу тервиборчком Київського району.
Зараз протоколи перебувають у міській комісії, яка повинна остаточно встановити результати голосування.
За Труханова віддали голоси 77518 виборців з 202149 осіб, які прийшли на дільниці, або 38,35%.
Друге місце – у представника "ОПЗЖ" Миколи Скорика (39351 голос, або 19,47%).
Ці два кандидати виходять у другий тур.
Передісторія:
- Місцеві вибори відбулися 25 жовтня.
- Результати виборів мають бути встановлені не пізніш як на 12-й день після дня голосування, тобто до 6 листопада включно.
- Згідно з даними екзит-полів, на виборах мера Одеси лідирує чинний міський голова Геннадій Труханов, на другому місці кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Микола Скорик.