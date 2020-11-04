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Мовний омбудсмен розповів, хто муситиме здавати іспит з мови наступного року

Середа, 4 листопада 2020, 14:48
Мовний омбудсмен розповів, хто муситиме здавати іспит з мови наступного року
Фото з Facebook Креміня

Кожен, хто у майбутньому претендуватиме на посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування, повинен буде підтвердити своє знання державної мови.

Джерело: сайт Кабміну з посиланням на уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня

Пряма мова: "16 липня 2021 року набуває чинності норма закону про те, що кожен претендент на посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування повинен складати іспит на рівень володіння українською мовою відповідно до нових стандартів, розроблених Національною комісією зі стандартів державної мови".

Деталі: Він уточнив, що мова йде про всіх, хто має намір стати нардепом у наступному скликанні, працювати міністром чи, наприклад, уповноваженим із захисту державної мови.

Кремінь порадив таким людям готуватись, тренуватись чи наймати вчителів.  

Що передувало: 8 липня Кабінет міністрів призначив мовним омбудсменом Тараса Креміня.

Українська правда

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Теми: мовавлада
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