"Динамо" дає бій "Барселоні" у 3 турі Ліги Чемпіонів

Київське "Динамо" поступилося іспанській "Барселоні" з рахунком 1:2 у 3 турі групового турніру Ліги Чемпіонів. Напередодні вильоту на матч у кількох футболістів команди діагностували COVID-19.

Поєдинок пройшов у Барселоні у середу 4 листопада. Гра пройшла без глядачів.

Зазначимо, що у цій зустрічі "Динамо" через захворювання на covid-19 втратило двох своїх воротарів, а також кількох гравців основи.

Вже на старті поєдинку динамівці пропускають швидкий гол. На четвертій хвилині Денис Попов у власному штрафному майданчику збиває Ліонеля Мессі і англійський рефері ставить пенальті. З 11-ти метрів Мессі пробиває у кут воріт Руслана Нещерета - 1:0. У подальші хвилин десять рахунок міг стати розгромним для киян, але рятував Нещерет та поперечка воріт.

На сьомій хвилині після удару Педрі м`яч влучає у поперечку воріт. Далі був удар Фаті, що відбив Нещерет і Грізманн пробив повз ворота. Після удару Фаті на 17-й хвилині знову чудово грає Нещерет.

На 35-й хвилині Тер Штеген відбиває удар головою з метрів десяти від Віталія Буяльського - це був реальний шанс в киян відігратися. На 42-й та 45-й хвилині Нещерет робить ще два чудових сейви після ударів Фаті та Педрі.

Старт другого тайму видався за динамівцями. На 46-й хвилині Віктор Циганков вийшов сам на сам з Тер Штегеном, але не зумів переграти німецького воротаря. За хвилину Томаш Кендзьора забиває голом ударом головою, але суддя скасовує взяття воріт, оскільки, м`яч вийшов за межі поля після подачі кутового.

На 53-й хвилині знову момент в української команди. Цього разу Владислав Супряга не зміг переграти Тер Штегена. Далі вже був момент в каталонців і удар Мессі зі штрафного витягує Нещерет. На 64-й хвилині знову у грі воротар "Динамо" після удару Роберто.

На 65-й хвилині іспанці забивають другий гол. Після подачі Фаті у штрафний майданчик Жерар Піке ударом головою таки переграє Нещерета - 2:0. Відповідь "Динамо" була відразу, і Циганков, і цього разу не зумів переграти воротаря "Барселони". На 75-й хвилині кияни забивають багатостраждальний гол. Удар Де Пени Тер Штеген відбив, а на добивання першим був Циганков - 2:1.

На 80-й хвилині знову Нещерет у грі після удару у 9-ку від Усмана Дембеле. Надалі моментів біля обох воріт майже не було й іспанці довели гру до перемоги.

Нагадаємо: Напередодні вильоту на матч 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти "Барселони" гравці, тренерський штаб і персонал першої команди "Динамо" здали обов'язкові тести на COVID-19.

Тестування показало позитивний результат у кількох футболістів команди: Георгія Цитаїшвілі, Дениса Гармаша, Міккеля Дуелунда, Олександра Караваєва, Тудора Белуце та Миколи Шапаренка.

Крім того, позитивний результат дали тести асистента головного тренера Еміла Караса та чотирьох представників персоналу команди.