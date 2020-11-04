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"Динамо" дає бій "Барселоні" у 3 турі Ліги Чемпіонів

Середа, 4 листопада 2020, 22:54
Динамо дає бій Барселоні у 3 турі Ліги Чемпіонів
Фото: ua-football.com

Київське "Динамо" поступилося іспанській "Барселоні" з рахунком 1:2 у 3 турі групового турніру Ліги Чемпіонів. Напередодні вильоту на матч у кількох футболістів команди діагностували COVID-19.

Поєдинок пройшов у Барселоні у середу 4 листопада. Гра пройшла без глядачів.

Зазначимо, що у цій зустрічі "Динамо" через захворювання на covid-19 втратило двох своїх воротарів, а також кількох гравців основи.

Вже на старті поєдинку динамівці пропускають швидкий гол. На четвертій хвилині Денис Попов у власному штрафному майданчику збиває Ліонеля Мессі і англійський рефері ставить пенальті. З 11-ти метрів Мессі пробиває у кут воріт Руслана Нещерета - 1:0. У подальші хвилин десять рахунок міг стати розгромним для киян, але рятував Нещерет та поперечка воріт.

На сьомій хвилині після удару Педрі м`яч влучає у поперечку воріт. Далі був удар Фаті, що відбив Нещерет і Грізманн пробив повз ворота. Після удару Фаті на 17-й хвилині знову чудово грає Нещерет.

На 35-й хвилині Тер Штеген відбиває удар головою з метрів десяти від Віталія Буяльського - це був реальний шанс в киян відігратися. На 42-й та 45-й хвилині Нещерет робить ще два чудових сейви після ударів Фаті та Педрі.

Старт другого тайму видався за динамівцями. На 46-й хвилині Віктор Циганков вийшов сам на сам з Тер Штегеном, але не зумів переграти німецького воротаря. За хвилину Томаш Кендзьора забиває голом ударом головою, але суддя скасовує взяття воріт, оскільки, м`яч вийшов за межі поля після подачі кутового.

На 53-й хвилині знову момент в української команди. Цього разу Владислав Супряга не зміг переграти Тер Штегена. Далі вже був момент в каталонців і удар Мессі зі штрафного витягує Нещерет. На 64-й хвилині знову у грі воротар "Динамо" після удару Роберто.

На 65-й хвилині іспанці забивають другий гол. Після подачі Фаті у штрафний майданчик Жерар Піке ударом головою таки переграє Нещерета - 2:0. Відповідь "Динамо" була відразу, і Циганков, і цього разу не зумів переграти воротаря "Барселони". На 75-й хвилині кияни забивають багатостраждальний гол. Удар Де Пени Тер Штеген відбив, а на добивання першим був Циганков - 2:1.

На 80-й хвилині знову Нещерет у грі після удару у 9-ку від Усмана Дембеле. Надалі моментів біля обох воріт майже не було й іспанці довели гру до перемоги.

Нагадаємо: Напередодні вильоту на матч 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти "Барселони" гравці, тренерський штаб і персонал першої команди "Динамо" здали обов'язкові тести на COVID-19.

Тестування показало позитивний результат у кількох футболістів команди: Георгія Цитаїшвілі, Дениса Гармаша, Міккеля Дуелунда, Олександра Караваєва, Тудора Белуце та Миколи Шапаренка.

Крім того, позитивний результат дали тести асистента головного тренера Еміла Караса та чотирьох представників персоналу команди.

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
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