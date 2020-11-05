Луческу прокоментував матч Динамо-Барселона

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу прокоментував результат матчу в якому його команда поступилася іспанській "Барселоні" з рахунком 1:2 в 3 турі групового турніру Ліги Чемпіонів.

Джерело: телеканал Футбол1

Пряма мова: "Ми зробили гарну роботу, але, на жаль, почали дуже недобре. Дозволили їм наблизитися до нашого майданчика, зробили той фол... Коли мова йде про Мессі, дуже складно його блокувати. Мені помічники сказали, що пенальті не зовсім справедливо призначений. Однак після нього ми почали грати набагато краще, мали багато можливостей, виходів віч-на-віч. Але відсутність досвіду тут зіграла важливу роль, тому ми не змогли реалізувати ці моменти.

Думаю, ми заслуговували на нічию, але з огляду на всі факти та умови, в яких ми грали, я задоволений грою хлопців. Хочу відзначити дебют Нещерета, який виконав фантастичні сейви як кількісно, так і якісно. Це дало впевненість команді, дуже хороший дебют для нього, враховуючи, що перші два воротарі через "ковід" були відсутні".

Довідка: "Барселона" залишилася лідером групи, набравши максимальні 9 очок. Слідом за нею йде "Ювентус", який сьогодні обіграв "Ференцварош". У "Динамо" і ФК "Ференцварош", який тренує українець Сергій Ребров, по одному балу після трьох турів.

Барселона - Динамо 2:1

Голи: Мессі, 6 (пен.), Піке, 65 - Циганков, 76.

Барселона: тер Штеген - Дест, Піке, Бускетс (Ленгле, 74), Альба - Пьяніч (Роберто, 59), Де Йонг - Мессі, Педрі (Аленья, 83), Фаті (Трінкау, 74) - Грізманн (Дембеле, 60).

Динамо: Нещерет - Кендзьора, Забарний, Попов, Шабанов - Андрієвський, Шепелєв - Циганков, Буяльський (Леднєв, 85), Родрігес (Де Пена, 71) - Супряга (Вербіч, 71).

Попередження: Буяльський.

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