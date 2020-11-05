Вибори в США: штаб Трампа подав позов до суду з вимогою зупинити підрахунок голосів
Штаб чинного президента США Дональда Трампа подав позови до судів штатів Джорджія, Мічиган і Пенсільванія з вимогою зупинити підрахунок голосів.
Джерело: Associated Press
Деталі: У команді Трампа також заявили, що вони будуть вимагати перерахунку голосів у Вісконсині.
Менеджер штабу Білл Степьен не вдаючись в подробиці повідомив, що вони фіксують "порушення в декількох округах Вісконсіна" та інших штатах.
Видання вважає, що такі дії демонструють зародження правової стратегії, про яку президент сигналізував протягом декількох тижнів, а саме, що він буде атакувати цілісність процесу голосування в штатах, де перемагає його опонент.
Що передувало: Особистий адвокат 45-го президента США Дональда Трампа Руді Джуліані заявив, що підрахунок голосів у Філадельфії, штат Пенсільванія був "абсолютно незаконним".
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Нагадаємо:
- За останніми даними, рекордні понад 100 млн виборців достроково проголосували на виборах президента США до початку дня виборів.
- Очікується, що велика кількість прихильників Трампа-республіканця особисто з'явиться на голосування в день виборів. Трамп неодноразово критикував голосування поштою, заявляючи, що через нього можна фальсифікувати голосування, не надавши ніяких доказів своїх слів.