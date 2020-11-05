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Вибори в США: штаб Трампа подав позов до суду з вимогою зупинити підрахунок голосів

Четвер, 5 листопада 2020, 03:04

Штаб чинного президента США Дональда Трампа подав позови до судів штатів Джорджія, Мічиган і Пенсільванія з вимогою зупинити підрахунок голосів.

Джерело: Associated Press

Деталі: У команді Трампа також заявили, що вони будуть вимагати перерахунку голосів у Вісконсині.

Менеджер штабу Білл Степьен не вдаючись в подробиці повідомив, що вони фіксують "порушення в декількох округах Вісконсіна" та інших штатах.

Видання вважає, що такі дії демонструють зародження правової стратегії, про яку президент сигналізував протягом декількох тижнів, а саме, що він буде атакувати цілісність процесу голосування в штатах, де перемагає його опонент.

Що передувало: Особистий адвокат 45-го президента США Дональда Трампа Руді Джуліані заявив, що підрахунок голосів у Філадельфії, штат Пенсільванія був "абсолютно незаконним".

Читати більше: Голосування поштою і "зневірені виборники": маловідомі правила виборів президента США.

Нагадаємо: 

  • За останніми даними, рекордні понад 100 млн виборців достроково проголосували на виборах президента США до початку дня виборів. 
  • Очікується, що велика кількість прихильників Трампа-республіканця особисто з'явиться на голосування в день виборів. Трамп неодноразово критикував голосування поштою, заявляючи, що через нього можна фальсифікувати голосування, не надавши ніяких доказів своїх слів.

Теми: вибориСША


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