Вибори в США: штаб Трампа подав позов до суду з вимогою зупинити підрахунок голосів

Штаб чинного президента США Дональда Трампа подав позови до судів штатів Джорджія, Мічиган і Пенсільванія з вимогою зупинити підрахунок голосів, посилаючись на відсутність доступу до відстеження підрахунку.

Джерело: Associated Press

Деталі: Менеджер штабу Білл Степьен не вдаючись в подробиці повідомив, що вони фіксують "порушення в декількох округах Вісконсіна" та інших штатах і будуть вимагати перерахунку голосів.

Видання вважає, що такі дії демонструють зародження правової стратегії, про яку президент сигналізував протягом декількох тижнів, а саме, що він буде атакувати цілісність процесу голосування в штатах, де перемагає його опонент.

Що передувало: Особистий адвокат 45-го президента США Дональда Трампа Руді Джуліані заявив, що підрахунок голосів у Філадельфії, штат Пенсільванія був "абсолютно незаконним".

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