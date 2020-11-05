Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибори в США: штаб Трампа подав позов до суду з вимогою зупинити підрахунок голосів

Четвер, 5 листопада 2020, 02:04
Вибори в США: штаб Трампа подав позов до суду з вимогою зупинити підрахунок голосів

Штаб чинного президента США Дональда Трампа подав позови до судів штатів Джорджія, Мічиган і Пенсільванія з вимогою зупинити підрахунок голосів, посилаючись на відсутність доступу до відстеження підрахунку.

Джерело: Associated Press

Деталі: Менеджер штабу Білл Степьен не вдаючись в подробиці повідомив, що вони фіксують "порушення в декількох округах Вісконсіна" та інших штатах і будуть вимагати перерахунку голосів.

Видання вважає, що такі дії демонструють зародження правової стратегії, про яку президент сигналізував протягом декількох тижнів, а саме, що він буде атакувати цілісність процесу голосування в штатах, де перемагає його опонент.

Що передувало: Особистий адвокат 45-го президента США Дональда Трампа Руді Джуліані заявив, що підрахунок голосів у Філадельфії, штат Пенсільванія був "абсолютно незаконним".

Читати більше: Голосування поштою і "зневірені виборники": маловідомі правила виборів президента США.

Нагадаємо: 

  • За останніми даними, рекордні понад 100 млн виборців достроково проголосували на виборах президента США до початку дня виборів. 
  • Очікується, що велика кількість прихильників Трампа-республіканця особисто з'явиться на голосування в день виборів. Трамп неодноразово критикував голосування поштою, заявляючи, що через нього можна фальсифікувати голосування, не надавши ніяких доказів своїх слів.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
Усі новини...
Реклама: