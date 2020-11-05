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У світі за добу померла рекордна кількість хворих на COVID

Четвер, 5 листопада 2020, 04:20
У Дніпрі працівники кладовища вирили 600 могил для жертв коронавірусу.

4 листопада у світі за добу померла рекордна кількість хворих на COVID-19.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: Минулої доби від ускладнень коронавірусу у світі померла рекордна кількість хворих – 9063 людина.

Раніше найбільше число смертей було зареєстровано 1 жовтня, тоді лише за добу від коронавірусної інфекції померло 8831 людина.

Також 4 листопада у світі за добу виявили майже рекордну кількість випадків зараження коронавірусом — 570 934 ( рекордні 573 тисячі заражень COVID-19 діагностували 29 жовтня)

Зокрема, 289 748 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. В Україні за минулу добу діагностували рекордні 9524 зараження.

В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Франція, Італія, Великобританія, Іспанія та Україна, яка займає 10 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 14-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Франція, Іспанія, Великобританія, Україна займає 9 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 21-му місці.

Станом на момент публікації, у світі зафіксовано 48 мільйонів випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 34 мільйона людей, 1 230 753 пацієнтів померло.

Що передувало: Іспанія стала першою країною в ЄС, в якій зареєстрували понад 1 мільйон заражених COVID.

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Теми: коронавірус


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