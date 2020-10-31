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Пандемія продовжує встановлювати антирекорди: 573 тисячі хворих за добу

Субота, 31 жовтня 2020, 05:23

За інформацією за 29 жовтня коронавірус виявили у 573 тисяч осіб. Найбільше у США, Франції та Індії. 

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Так, Сполучені Штати виявили понад 101 тисячі хворих, у Франції – понад 49 тисяч, в Індії – 48 тисяч. Італія зареєструвала близько 31 тисячі хворих. Більше 20 тисяч випадків коронавірусу другу добу поспіль виявили у Польщі, Бразилії, Бельгії, Великій Британії та Іспанії. 

За цей же час у світі від ускладнень захворювання померли 7490 осіб. За добовим приростом хворих та кількістю летальних випадків Україна серед інших держав опинилась на 17 та 15 місці відповідно.

 

Попередні два дні у світі також виявляли понад пів мільйона нових хворих. 

Наразі коронавірус наявний у майже 11,5 млн осіб. Вже побороли захворювання 33,2 млн осіб, померли – 1 мільйон 193 тисяч хворих.  

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі: динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 

  • 29 жовтня в Україні діагностували COVID-19 у 8 312 осіб, 173 хворих померли, 3 394 пацієнтів одужали, госпіталізували 1 140 осіб.
  • За інформацією, Всесвітньої організації охорони здоров'я протягом 29 жовтня у світі захворіли на коронавірус понад 505 тисяч людей

Українська правда
Теми: коронавірус


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