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В Україні за добу вже 9 850 випадків COVID

Четвер, 5 листопада 2020, 08:59

За добу 4 листопада в Україні виявили 9 850 випадків COVID-19, померли від ускладнень 193 хворих, одужали від коронавірусної хвороби 8 378 осіб, госпіталізували 1 269 пацієнтів.

Джерело: дані РНБО, міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (983), Харківській (771), Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях.

 

З усіх виявлених за останню хворих 369 – діти, 514 – медпрацівники.

За минулу добу здійснено 75 598 тестувань: методом ПЛР – 46 856, методом ІФА – 28 742.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 430 467 осіб, одужали 184 782 особи, померли вже 7 924 особи.

Зараз коронавірус має, за наявними даними, 237 761 житель України.

Загалом із березня проведено 3 470 669 ПЛР-тестувань.



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