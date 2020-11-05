В Україні за добу вже 9 850 випадків COVID

За добу 4 листопада в Україні виявили 9 850 випадків COVID-19, померли від ускладнень 193 хворих, одужали від коронавірусної хвороби 8 378 осіб, госпіталізували 1 269 пацієнтів.

Джерело: дані РНБО, міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (983), Харківській (771), Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях.

З усіх виявлених за останню хворих 369 – діти, 514 – медпрацівники.

За минулу добу здійснено 75 598 тестувань: методом ПЛР – 46 856, методом ІФА – 28 742.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 430 467 осіб, одужали 184 782 особи, померли вже 7 924 особи.

Зараз коронавірус має, за наявними даними, 237 761 житель України.

Загалом із березня проведено 3 470 669 ПЛР-тестувань.