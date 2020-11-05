В Україні за добу вже 9 850 випадків COVID

За добу 4 листопада в Україні виявили 9 850 випадків COVID-19, померли від ускладнень 193 хворих, одужали від коронавірусної хвороби 8 378 осіб, госпіталізували 1 269 пацієнтів.

Джерело: дані РНБО, міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Кількість нових хворих і кількість видужалих побили "рекорд" попередньої доби.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (983), Харківській (771), Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях.

Найбільше летальних випадків минулої доби було зафіксовано: у Дніпропетровській області (27), у Київській області (19), у Львівській області (18), у Сумській області (17), у Миколаївській області і в Києві (по 11).

З усіх виявлених за останню добу хворих 369 – діти, 514 – медпрацівники.

За минулу добу здійснено 75 598 тестувань: методом ПЛР – 46 856, методом ІФА – 28 742.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 430 467 осіб, одужали 184 782 особи, померли вже 7 924 особи.

Зараз коронавірус має, за наявними даними, 237 761 житель України.

Загалом із березня проведено 3 470 669 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо: 4 листопада у світі за добу померла рекордна кількість хворих на COVID-19 і зафіксували майже рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом – 570 934.

Україна за кількістю нових випадків COVID-19 була на 14-му місці у світі (в Європі 10-ю), за загальною кількістю хворих – на 21-му (в Європі – 9-ю), за кількістю летальних випадків коронавірусу – на 15-му місці у світі (на 9-му в Європі).

Україна за добу 3 листопада переступила поріг у 9 тисяч нових хворих: тоді діагноз COVID-19 підтвердили 9 524 особам, померли 199 хворих, одужали 7 536 пацієнтів - це були два антирекорди і рекорд, який перебила наступна доба.

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