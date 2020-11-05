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Рада ухвалила в першому читанні засади антикорупційної політики на 4 роки

Четвер, 5 листопада 2020, 11:55

Верховна Рада ухвалила за основу проект закону про засади державної антикорупційної політики України на 2020-2024 роки.

Джерело: засідання Верховної Ради

Деталі: За законопроєкт №4135 у першому читанні проголосували 320 народних депутатів.

Скорочення наполовину строків подачу правок та пропозицій до другого читання підтримали 229 нардепів.  

Даний проєкт закону внесли до порядку денного парламенту 3 листопада.

Його метою декларується суттєвий прогрес у запобіганні та протидії корупції, а також забезпечення злагодженості й системності антикорупційної діяльності усіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування, передусім завдяки затвердженню та успішній реалізації Антикорупційної стратегії на 2020–2024 роки.

Згідно з пояснювальною запискою, в основу антикорупційної політики пропонується покласти такі принципи:

1) оптимізація функцій держави та місцевого самоврядування, реалізація якої передусім передбачає: усунення дублювання повноважень різними органами; тимчасове припинення реалізації малоефективних повноважень, які характеризуються високим рівнем корупційних ризиків; усунення випадків реалізації одним і тим же органом повноважень, поєднання яких створює додаткові корупційні ризики;

2) цифрова трансформація реалізації повноважень органами державної влади та місцевого самоврядування, прозорість діяльності та відкриття даних як основа для мінімізації корупційних ризиків у їх діяльності;

3) створення на противагу існуючим корупційним практикам більш зручних та законних способів задоволення потреб фізичних і юридичних осіб;

4) забезпечення невідворотності юридичної відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, що створює додатковий стримувальний ефект для всіх суб’єктів правовідносин;

5) формування суспільної нетерпимості до корупції, утвердження культури доброчесності та поваги до верховенства права.

Крім того, у проекті Антикорупційної стратегії на 2020–2024 роки звертається увага на те, що ці ж принципи мають враховуватися під час розробки:

– програмних документів Кабінету міністрів, інших органів державної влади з метою забезпечення ефективного запобігання корупції в усіх сферах державної політики;

– антикорупційних програм публічних інституцій, зазначених у ч. 1 ст. 19 закону "Про запобігання корупції", а також у діяльності органів місцевого самоврядування.

Українська правда
Теми: Верховна Радазаконодавствокорупція


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