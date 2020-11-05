Рада ухвалила в першому читанні засади антикорупційної політики на 4 роки
Верховна Рада ухвалила за основу проект закону про засади державної антикорупційної політики України на 2020-2024 роки.
Джерело: засідання Верховної Ради
Деталі: За законопроєкт №4135 у першому читанні проголосували 320 народних депутатів.
Скорочення наполовину строків подачу правок та пропозицій до другого читання підтримали 229 нардепів.
Даний проєкт закону внесли до порядку денного парламенту 3 листопада.
Його метою декларується суттєвий прогрес у запобіганні та протидії корупції, а також забезпечення злагодженості й системності антикорупційної діяльності усіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування, передусім завдяки затвердженню та успішній реалізації Антикорупційної стратегії на 2020–2024 роки.
Згідно з пояснювальною запискою, в основу антикорупційної політики пропонується покласти такі принципи:
1) оптимізація функцій держави та місцевого самоврядування, реалізація якої передусім передбачає: усунення дублювання повноважень різними органами; тимчасове припинення реалізації малоефективних повноважень, які характеризуються високим рівнем корупційних ризиків; усунення випадків реалізації одним і тим же органом повноважень, поєднання яких створює додаткові корупційні ризики;
2) цифрова трансформація реалізації повноважень органами державної влади та місцевого самоврядування, прозорість діяльності та відкриття даних як основа для мінімізації корупційних ризиків у їх діяльності;
3) створення на противагу існуючим корупційним практикам більш зручних та законних способів задоволення потреб фізичних і юридичних осіб;
4) забезпечення невідворотності юридичної відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, що створює додатковий стримувальний ефект для всіх суб’єктів правовідносин;
5) формування суспільної нетерпимості до корупції, утвердження культури доброчесності та поваги до верховенства права.
Крім того, у проекті Антикорупційної стратегії на 2020–2024 роки звертається увага на те, що ці ж принципи мають враховуватися під час розробки:
– програмних документів Кабінету міністрів, інших органів державної влади з метою забезпечення ефективного запобігання корупції в усіх сферах державної політики;
– антикорупційних програм публічних інституцій, зазначених у ч. 1 ст. 19 закону "Про запобігання корупції", а також у діяльності органів місцевого самоврядування.