Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада ухвалила в першому читанні засади антикорупційної політики на 4 роки

Четвер, 5 листопада 2020, 10:55

Верховна Рада ухвалила за основу проект закону про засади державної антикорупційної політики України на 2020-2024 роки.

Джерело: засідання Верховної Ради

Деталі: За законопроєкт №4135 у першому читанні проголосували 320 народних депутатів.

Скорочення наполовину строків подачу правок та пропозицій до другого читання підтримали 229 нардепів.  

Даний проєкт закону внесли до порядку денного парламенту 3 листопада.

Його метою декларується суттєвий прогрес у запобіганні та протидії корупції, а також забезпечення злагодженості й системності антикорупційної діяльності усіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування, передусім завдяки затвердженню та успішній реалізації Антикорупційної стратегії на 2020–2024 роки.

Згідно з пояснювальною запискою, в основу антикорупційної політики пропонується покласти такі принципи:

1) оптимізація функцій держави та місцевого самоврядування, реалізація якої передусім передбачає: усунення дублювання повноважень різними органами; тимчасове припинення реалізації малоефективних повноважень, які характеризуються високим рівнем корупційних ризиків; усунення випадків реалізації одним і тим же органом повноважень, поєднання яких створює додаткові корупційні ризики;

2) цифрова трансформація реалізації повноважень органами державної влади та місцевого самоврядування, прозорість діяльності та відкриття даних як основа для мінімізації корупційних ризиків у їх діяльності;

3) створення на противагу існуючим корупційним практикам більш зручних та законних способів задоволення потреб фізичних і юридичних осіб;

4) забезпечення невідворотності юридичної відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, що створює додатковий стримувальний ефект для всіх суб’єктів правовідносин;

5) формування суспільної нетерпимості до корупції, утвердження культури доброчесності та поваги до верховенства права.

Крім того, у проекті Антикорупційної стратегії на 2020–2024 роки звертається увага на те, що ці ж принципи мають враховуватися під час розробки:

– програмних документів Кабінету міністрів, інших органів державної влади з метою забезпечення ефективного запобігання корупції в усіх сферах державної політики;

– антикорупційних програм публічних інституцій, зазначених у ч. 1 ст. 19 закону "Про запобігання корупції", а також у діяльності органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо: Цей законопроєкт з’явився у парламенті після рішення Конституційного суду про неконституційність норми щодо "свідомого недекларування" доходів, яке руйнує частину подоланого за останні роки антикорупційного шляху.

Знати більше: Корупційний суд України: чому скандальне рішення КС руйнує не тільки безвізовий режим

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радазаконодавствокорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
Усі новини...
Реклама: