Покарання за недостовірне декларування є надмірним: КС оприлюднив скандальне рішення

Судді Конституційного суду визнали такою, що не відповідає Конституції, кримінальну статтю 366-1, яка передбачала відповідальність за недостовірне декларування. На думку Суду, кримінальна відповідальність є надмірною за вчинення таких правопорушень.

Джерело: рішення КС, голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін у Telegram, ЦПК

Деталі: Судді вирішили, що встановлення кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірних відомостей є "надмірним покаранням" для людини. На їхню думку, покарання, яке зазнає особа, нібито непропорційне шкоді.

В цьому рішенні не йдеться про незаконне збагачення та цивільну конфіскацію.

Дослівно: "Криміналізація конкретного вчинку людини можлива за умови, якщо це відповідає, зокрема, сукупності таких критеріїв: значна (суттєва) суспільна небезпека діяння; поширення аналогічних діянь у суспільстві; неефективність інших галузевих правових засобів впливу на зазначені діяння; неможливість успішної боротьби з діянням менш репресивними методами…

За своєю правовою природою подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації, а також умисне неподання декларації хоч і свідчать про порушення вимог антикорупційного законодавства, однак такі діяння не здатні заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі в обсягах, необхідних для визнання їх суспільно небезпечними відповідно до вимог статті 11 КК …

КСУ вважає, що встановлення кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації, а також умисне неподання суб’єктом декларування декларації є надмірним покаранням за вчинення цих правопорушень. Негативні наслідки, яких зазнає особа, притягнута до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених статтею 3661 КК України, непропорційні шкоді, яка настала або могла настати у разі вчинення відповідних діянь".

Деталі: Шабунін вважає, що наслідком цього рішення буде початок згортання Західної підтримки України: "Мінімум десять продажних суддів знищили здобутки тисяч військових, які захищають Україну, щодня ризикуючи життям".

У ЦПК пояснюють, що декларації відтепер стають прихованими, адже неконституційними визнали і норми про цілодобовий безоплатний доступ будь-кого до них. Будь-які контроль та перевірка декларацій також відтепер неможливі

У Центрі також запевняють, що КСУ визнав неконституційними багато положень, які взагалі не ставились під сумнів у конституційному поданні.

Дослівно з ЦПК: "НАЗК, яке утворювалось, насамперед, для перевірки декларацій чиновників та контролю за конфліктом інтересів у їх діяльності втратило більшість своїх повноважень та прав для цього. Це фактично унеможливлює будь-яку ефективну діяльність цього органу. Більш того, НАЗК через це не зможе дієво реалізовувати й інші повноваження – наприклад, щодо контролю за партійними фінансами.

У мотиваційній частині відсутнє обґрунтування неконституційності більшості положень, які зрештою втратять чинність через рішення КС. Це суттєво ускладнює розуміння, у чому була проблема з цими нормами – і це, у свою чергу, ставить під великий сумнів можливість повторного запровадження подібних норм. Наприклад, незрозуміло, чому декларації більше не можуть бути публічними. А за відсутності обґрунтування цього – неможливо підготувати такі законодавчі зміни, які б враховували правову позицію КСУ.

Скасування цих норм порушує зобов’язання України за програмою МВФ, кредитними угодами з ЄС, а також вимоги надання безвізового режиму Україні з країнами ЄС".

Передісторія: