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Мерів Дніпра, Полтави і Кривого Рогу обиратимуть у 2-му турі

Четвер, 5 листопада 2020, 14:31

Уже в 14 містах з кількістю виборців понад 75 тисяч призначене повторне голосування з виборів міського голови. Серед них Дніпро, Полтава і Кривий Ріг.

Джерело: дані Центральної виборчої комісії станом на 12:00 четверга

Деталі: Так, 15 листопада другий тур голосування відбудеться у таких містах:

- Одеса;

- Луцьк;

- Суми;

- Краматорськ;

- Камʼянець-Подільський.

22 листопада другий тур з виборыв міського голови відбудеться у:

- Дніпрі;

- Кривому Розі;

- Полтаві;

- Львові;

- Ужгороді;

- Рівному;

- Словʼянську;

- Броварах;

- Дрогобичі.

Загалом, повідомляє ЦВК, обраними вже визнано 148 міських голів.

Також повідомляється, що станом на зараз встановлено результати виборів 585 місцевих рад. Загалом визнано обраними 13 323 депутатів. З них 2 989 – у 116 містах.

Нагадаємо: згідно з результатами ексзит-полів, проведених Студією Савіка Шустера, у Кривому Розі у другий тур місцевих виборів можуть вийти чинний міський голова Юрій Вілкул та кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик, у Дніпрі - діючий мер Борис Філатов і Загід Краснов від партії "Громадська сила".

Жодних результатів щодо Полтави наразі немає.

Українська правда
Теми: ДніпроКривий РігПолтававибори


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