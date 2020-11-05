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Мерів Дніпра, Полтави і Кривого Рогу обиратимуть у 2-му турі

Четвер, 5 листопада 2020, 13:31
Мерів Дніпра, Полтави і Кривого Рогу обиратимуть у 2-му турі

Уже в 14 містах з кількістю виборців понад 75 тисяч призначене повторне голосування з виборів міського голови. Серед них Дніпро, Полтава і Кривий Ріг.

Джерело: дані Центральної виборчої комісії станом на 12:00 четверга

Деталі: Так, 15 листопада другий тур голосування відбудеться у таких містах:

- Одеса;

- Луцьк;

- Суми;

- Краматорськ;

- Камʼянець-Подільський.

22 листопада другий тур з виборів міського голови відбудеться у:

- Дніпрі;

- Кривому Розі;

- Полтаві;

- Львові;

- Ужгороді;

- Рівному;

- Словʼянську;

- Броварах;

- Дрогобичі.

При цьому ЦВК не повідомляє, які кандидати у цих містах вийшли у фінальну частину виборів.

Загалом, за даними комісії, обраними вже визнано 148 міських голів.

Також повідомляється, що станом на зараз встановлено результати виборів 585 місцевих рад. Загалом визнано обраними 13 323 депутатів. З них 2 989 – у 116 містах.

Нагадаємо: згідно з результатами ексзит-полів, проведених Студією Савіка Шустера, у Кривому Розі у другий тур місцевих виборів можуть вийти чинний міський голова Юрій Вілкул та кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик, у Дніпрі - діючий мер Борис Філатов і Загід Краснов від партії "Громадська сила".

Про деталі віборів у Полтаві наразі не повідомляється.

Українська правда
Теми: ДніпроКривий РігПолтававибори
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