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Кривий Ріг: у другий тур із Вілкулом виходить "слуга народу" - екзит-пол

Неділя, 25 жовтня 2020, 20:35

У Кривому Розі у другий тур місцевих виборів можуть вийти чинний міський голова Юрій Вілкул та кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик.

Джерело: результати ексзит-полу, проведеного спільно "Савік Шустер Студією" та телеканалом "Україна 24"

Деталі: Кандидат від "Блоку Вілкула "Українська перспектива" отримує, згідно з екзит-полом, 42.8% голосів виборів, а кандидат від президентської партії - 31.01%.

 

Решта кандидатів суттєво відстають від пари лідерів голосування 25 жовтня.

Довідка: Відповідно до Виборчого кодексу України, якщо жоден із кандидатів на посаду голови об’єднаної територіальної громади чи міського голови міста з понад 75 тисячами виборців не набирає понад 50% голосів у першому турі, тоді відбудеться другий.

Закон вимагає провести другий тур протягом трьох тижнів від встановлення результату першого.

Українська правда

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Теми: Кривий РігвибориВілкул
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