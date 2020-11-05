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Лукашенко заявив, що закрив кордон Білорусі не через політику

Четвер, 5 листопада 2020, 14:37

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що прийняте нещодавно рішення про закриття для в'їзду кордонів країни є тимчасовим і не містить політичних причин.

Джерело: Лукашенко 5 листопада на нараді, цитує його пресслужба

Деталі: Лукашенко зазначив, що епідемічна ситуація в світі на сьогоднішній день розвивається за одним з найбільш негативних сценаріїв. Закриття кордонів, мовляв, пов'язане з поширенням коронавірусної інфекції. Під час наради Лукашенко доручив організувати регіональні штаби з реагування на ситуацію з COVID-19.

Пряма мова: "Ще не встигли з'явитися ефективні та надійні ліки від коронавірусу, а він уже мутував і став пристосовуватися до методів боротьби з ним. Так звана нова іспанка захоплює Західну Європу.

Тому ми не могли залишати наші кордони для в'їзду в країну відкритими. Тим більше що пік у нас в Білорусі не подолано. Ніякої політики тут немає. Рішення серйозне, носить обмежувальний характер. І це тимчасове рішення".

Нагадаємо: Від самого початку пандемії Лукашенко називав коронавірус "психозом, якому піддався світ". 28 липня Лукашенко заявив, що безсимптомно на ногах перехворів коронавірусною інфекцією. Він призначив епідрозслідування з приводу того, де міг заразитися.

Лукашенко також заявляв, що в Білорусі люди вмирають від різних супутніх хвороб, а не від коронавірусу. Також він кілька разів говорив, що в країні коронавірус перемогли.

Українська правда
Теми: БілорусьЛукашенкокоронавірус


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