Колапс КС: Антикорупційний суд закрив справу мера Одеси про брехню в декларації

Справу про декларування недостовірної інформації міським головою Одеси Геннадієм Трухановим закрили.

Джерело: ВАКС

Деталі: 5 листопада колегія суддів Вищого антикорупційного суду закрила кримінальне провадження за обвинуваченням Трухановим у декларуванні недостовірної інформації за 2017-й рік.

Зазначається, що кримінальне провадження закрили тому, що 27 жовтня 2020 року Конституційний суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

Ухвала може бути оскаржена протягом 7 днів до Апеляційної палати ВАКС.

Нагадаємо: На момент ухвалення рішення КСУ (тобто на 27 жовтня цього року) у ВАКС перебувало 17 кримінальних проваджень за статтею про незаконне збагачення.

У червні 2020 року Національне антикорупційне бюро завершило розслідування у справі щодо мера Одеси Геннадія Труханова: його підозрюють у недекларуванні статків на 16,3 мільйона гривень.

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