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В зоні ООС загострилась ситуація

Четвер, 5 листопада 2020, 16:48
В зоні ООС загострилась ситуація

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил загострилась. Від початку поточної доби, 5 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці вісім разів порушили перемир'я, поранено військового.

Джерело: штаб ООС у Facebook

Деталі: Зокрема, поблизу Старогнатівки противник застосував стрілецьку зброю. На ділянках неподалік населеного пункту Водяне ворог двічі порушив режим припинення вогню: зранку застосував стрілецьку зброю, а по обіді – міномети калібру 82 міліметри. Окрім того, неподалік Авдіївки російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Ще два порушення зафіксовано поблизу населеного пункту Попасна. Тут противник задіяв безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок чого отримав осколкові поранення військовослужбовець. На цій же ділянці ворог відкривав вогонь з великокаліберного кулемета.

Передісторія: Раніше у четвер повідомлялося, що ворожий дрон скинув гранату на українського бійця, і той отримав поранення.

Українська сторона в СЦКК направила з цього приводу письмову ноту до СММ ОБСЄ. А українська делегація в ТКГ зазначає: "Ситуація має ознаки того, що російські керівники втратили контроль над власними збройними формуваннями".

Українська правда

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Теми: ООСДонбаснадзвичайна подіяОРДЛО
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