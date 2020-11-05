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КС: НАЗК давно знало, що в суді працює дружина власника серверів з деклараціями

Четвер, 5 листопада 2020, 18:07

У Конституційному суді кажуть, що у НАЗК знали, що дружина власника товариства "Алтаюр" Андрія Мартиненка, на чиїх серверах агентство зберігає декларації, працює в Конституційному суді понад 10 років.

Джерело: повідомлення на сайті КС, Мартиненко у коментарі УП

Деталі: Зазначається, що на момент укладення в 2017 році договору оренди серверів з ТОВ "Алтаюр" Національному агентству з питань запобігання корупції було відомо, що дружина власника товариства Андрія Мартиненка Ганна Мартиненко понад 10 років є працівницею КС та обіймає посаду головного консультанта відділу юридичного супроводження розгляду конституційних скарг управління опрацювання конституційних скарг Правового департаменту Секретаріату КСУ.

З квітня 2020 року вона перебуває у відпустці для догляду за дитиною до трьох років.

Попри це, у 2017 році у НАЗК жодних питань чи занепокоєння з приводу місця праці зазначеної особи не виникало, кажуть у Конституційному суді.

Дослівно КС: "Зважаючи на тотальне спотворення фактів та зумисне формування хибних уявлень про ситуацію, укотре звертаємося до окремих представників влади з проханням припинити маніпулювати суспільною думкою з метою дискредитації Конституційного суду".

Пряма мова Мартиненка: "Так, моя дружина працює в КС, головним консультантом у якомусь відділі. Точно вона не суддя, не в патронатній службі, з весни вона в декретній відпустці".

Що передувало: Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявив, що після скандального рішення КС в НАЗК дізналися, що дружина власника ТОВ "Алтаюр" працює в Конституційному суді.

Нагадаємо: Товариство "Алтаюр", яке володіє серверами для реєстру е-декларацій, звернулось до Окружного адмінсуду Києва з вимогою припинити зберігання декларацій.

Українська правда
Теми: КСНАЗК


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