Власник серверів з деклараціями хоче закрити реєстр "руками" скандального ОАСК

Товариство "Алтаюр", яке володіє серверами для реєстру е-декларацій, звернулось до Окружного адмінсуду Києва з вимогою припинити зберігання декларацій.

Джерело: адвокат Владислав Власюк; копія позову, яка є в розпорядженні УП

Деталі: Адвокат "Алтаюру" посилається на рішення Конституційного Суду, який скасував статтю закону, за якою Нацагентство з питань запобігання корупції має, в тому числі, зберігати та оприлюднювати декларації.

Таким чином, власник серверів вважає, що наразі законодавство не передбачає повноваження НАЗК зі зберігання декларацій і це нібито є перевищенням владних повноважень.

Тому "Алтаюр" вимагає визнати дії НАЗК протиправними і зобов’язати Агентство не зберігати декларації.

"Українська правда" звернулась до НАЗК – там про позов власників серверів до ОАСК ще не знають.

У відповідь на прохання про коментар у НАЗК звернули увагу на інтерв’ю голови Агентства Олександра Новікова "Громадському", де він зазначає, що наразі сервери арештовані. За словами Новікова, в оренді серверів був "очевидний факт розтрати і привласнення бюджетних коштів".

Крім того, Новіков розповів, що дружина власників "Алтаюру" працює в Конституційному Суді консультантом.

Довідково: НАЗК з 2017 року орендувало в "Алтаюру" сервери для реєстру. Вони використовуються підприємством "Українські спеціальні системи", яке адмініструє реєстр.

На початку 2020 року у НАЗК запідозрили завищенні ціни оренди. Після цього договір з "Алтаюром" не був продовжений, Національне антикорупційне бюро почало розслідування, а сервери згодом арештували.

В "Алтаюрі" завищення ціни заперечують і заявляють, що після відмови продовжити договір їм незаконно не повернули обладнання, на той момент ще не арештоване.

Передісторія:

27 жовтня стало відомо, що Конституційний Суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.

КС у своєму рішенні наголосив, що кримінальна відповідальність за недостовірне декларування є надмірним покаранням, тобто, негативні наслідки, яких зазнає правопорушник, нібито непропорційні тій шкоді, яку він наніс або міг нанести.

Національне агентство з питань запобігання корупції з 28 жовтня закрило реєстр електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду.

29 жовтня уряд ухвалив розпорядження, яким зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників.

Того ж дня реєстр декларацій знову запрацював.

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