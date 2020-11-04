Власник серверів з деклараціями хоче закрити реєстр "руками" скандального ОАСК

Товариство "Алтаюр", яке володіє серверами для реєстру е-декларацій, звернулось до Окружного адмінсуду Києва з вимогою припинити зберігання декларацій.

Джерело: адвокат Владислав Власюк; копія позову, яка є в розпорядженні УП

Деталі: Адвокат "Алтаюру" посилається на рішення Конституційного Суду, який скасував статтю закону, за якою Нацагентство з питань запобігання корупції має, в тому числі, зберігати та оприлюднювати декларації.

Таким чином, власник серверів вважає, що наразі законодавство не передбачає повноваження НАЗК зі зберігання декларацій і це нібито є перевищенням владних повноважень.

За твердженням представників підприємства, протизаконне використання обладнання порушує права власників.

Тому "Алтаюр" вимагає визнати дії НАЗК протиправними та зобов’язати Агентство не зберігати декларації.

"Українська правда" звернулась до НАЗК – там про позов власників серверів до ОАСК ще не знають.

У відповідь на прохання про коментар у НАЗК звернули увагу на інтерв'ю голови Агентства Олександра Новікова "Громадському", де він зазначає, що наразі сервери арештовані. За словами Новікова, в оренді серверів був "очевидний факт розтрати і привласнення бюджетних коштів".

Крім того, Новіков розповів, що дружина власників "Алтаюру" працює в КС консультантом.

Довідково: НАЗК з 2017 року орендувало в "Алтаюру" сервери для реєстру. Вони використовуються підприємством "Українські спеціальні системи", яке адмініструє реєстр.

На початку 2020 року у НАЗК запідозрили завищенні ціни оренди. Після цього договір з "Алтаюром" не був продовжений, Національне антикорупційне бюро почало розслідування, а сервери згодом арештували.

В "Алтаюрі" завищення ціни заперечують і заявляють, що після відмови продовжити договір їм незаконно не повернули обладнання, на той момент ще не арештоване.

Передісторія:

27 жовтня стало відомо, що Конституційний Суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.

КС у своєму рішенні наголосив, що кримінальна відповідальність за недостовірне декларування є надмірним покаранням, тобто, негативні наслідки, яких зазнає правопорушник, нібито непропорційні тій шкоді, яку він наніс або міг нанести.

Національне агентство з питань запобігання корупції з 28 жовтня закрило реєстр електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду.

29 жовтня уряд ухвалив розпорядження, яким зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників.

Того ж дня реєстр декларацій знову запрацював.

Читайте також: Жеваго, Гладковський, Святаш. Хто уникне відповідальності після рішення КСУ щодо е-декларацій?

Вбити боротьбу з корупцією. Як Конституційний Суд повертає бандитські 90-ті