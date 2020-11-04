Власник серверів з деклараціями хоче закрити реєстр "руками" скандального ОАСК
Товариство "Алтаюр", яке володіє серверами для реєстру е-декларацій, звернулось до Окружного адмінсуду Києва з вимогою припинити зберігання декларацій.
Джерело: адвокат Владислав Власюк; копія позову, яка є в розпорядженні УП
Деталі: Адвокат "Алтаюру" посилається на рішення Конституційного Суду, який скасував статтю закону, за якою Нацагентство з питань запобігання корупції має, в тому числі, зберігати та оприлюднювати декларації.
Таким чином, власник серверів вважає, що наразі законодавство не передбачає повноваження НАЗК зі зберігання декларацій і це нібито є перевищенням владних повноважень.
Тому "Алтаюр" вимагає визнати дії НАЗК протиправними і зобов’язати Агентство не зберігати декларації.
"Українська правда" звернулась до НАЗК – там про позов власників серверів до ОАСК ще не знають.
У відповідь на прохання про коментар у НАЗК звернули увагу на інтерв’ю голови Агентства Олександра Новікова "Громадському", де він зазначає, що наразі сервери арештовані. За словами Новікова, в оренді серверів був "очевидний факт розтрати і привласнення бюджетних коштів".
Крім того, Новіков розповів, що дружина власників "Алтаюру" працює в Конституційному Суді консультантом.
Довідково: НАЗК з 2017 року орендувало в "Алтаюру" сервери для реєстру. Вони використовуються підприємством "Українські спеціальні системи", яке адмініструє реєстр.
На початку 2020 року у НАЗК запідозрили завищенні ціни оренди. Після цього договір з "Алтаюром" не був продовжений, Національне антикорупційне бюро почало розслідування, а сервери згодом арештували.
В "Алтаюрі" завищення ціни заперечують і заявляють, що після відмови продовжити договір їм незаконно не повернули обладнання, на той момент ще не арештоване.
Передісторія:
- 27 жовтня стало відомо, що Конституційний Суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.
- КС у своєму рішенні наголосив, що кримінальна відповідальність за недостовірне декларування є надмірним покаранням, тобто, негативні наслідки, яких зазнає правопорушник, нібито непропорційні тій шкоді, яку він наніс або міг нанести.
- Національне агентство з питань запобігання корупції з 28 жовтня закрило реєстр електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду.
- 29 жовтня уряд ухвалив розпорядження, яким зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників.
- Того ж дня реєстр декларацій знову запрацював.
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