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Дружина власника серверів з деклараціями працює в КС – НАЗК

Середа, 4 листопада 2020, 22:53
Дружина власника серверів з деклараціями працює в КС – НАЗК

Дружина власника товариства "Алтаюр" Андрія Мартиненка, на чиїх серверах Національне агентство з питань запобігання корупції зберігає декларації, працює в Конституційному суді.

Джерело: голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, якого цитує "Громадське"

Деталі: Новіков розповів, що дружина власника "Алтаюру" працює в Конституційному суді консультантом.

Пряма мова Новікова: "Після рішення КС про що ми дізнались ㅡ дружина власника ТОВ "Алтаюр" працює в суді. Якимось консультантом. Буквально з'ясували от вчора це".

Довідково: НАЗК з 2017 року орендувало в "Алтаюру" сервери для реєстру. Вони використовуються підприємством "Українські спеціальні системи", яке адмініструє реєстр.

На початку 2020 року у НАЗК запідозрили завищенні ціни оренди. Після цього договір з "Алтаюром" не був продовжений, Національне антикорупційне бюро почало розслідування, а сервери згодом арештували.

В "Алтаюрі" завищення ціни заперечують і заявляють, що після відмови продовжити договір їм незаконно не повернули обладнання, на той момент ще не арештоване.

Що було раніше: 4 листопада стало відомо, що товариство "Алтаюр" звернулось до ОАСК з вимогою припинити зберігання декларацій.

Передісторія:

  • 27 жовтня стало відомо, що Конституційний Суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.
  • КС у своєму рішенні наголосив, що кримінальна відповідальність за недостовірне декларування є надмірним покаранням, тобто, негативні наслідки, яких зазнає правопорушник, нібито непропорційні тій шкоді, яку він наніс або міг нанести.
  • Національне агентство з питань запобігання корупції з 28 жовтня закрило реєстр електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду.
  • 29 жовтня уряд ухвалив розпорядження, яким зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників.
  • Того ж дня реєстр декларацій знову запрацював.

Читайте також: Жеваго, Гладковський, Святаш. Хто уникне відповідальності після рішення КСУ щодо е-декларацій?

Вбити боротьбу з корупцією. Як Конституційний Суд повертає бандитські 90-ті

"Українська правда" у Threads

Теми: НАЗКдеклараціїКС
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