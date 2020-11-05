МОЗ про COVID-19: вже завтра буде понад 10 000 заражень за добу
Четвер, 5 листопада 2020, 23:34
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов припустив, що вже 6 листопада добовий показник захворюваності на коронавірус в Україні перевищить 10 000 випадків зараження.
Джерело: етер ток-шоу "Право на владу"
Пряма мова: "Завтра буде понад 10 тисяч хворих за добу, виходячи з тієї динаміки, яка є".
Деталі: Міністр також зазначає, що під час так званого карантину вихідного дня, який, ймовірно, запровадять вже наступного тижня, працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та транспорт.
Що було раніше:
- 4 листопада поінформовані співрозмовники УП у Кабінеті міністрів та Офісі президента повідомили, що з наступного тижня в Україні планують значно посилити карантинні обмеження.
- Виступаючи у Верховній Раді 3 листопада, очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що ситуація з COVID-19 близька до катастрофічної і кожен з нас несе особисту відповідальність за розповсюдження коронавірусної хвороби.