МОЗ про COVID-19: вже завтра буде понад 10 000 заражень за добу

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов припустив, що вже 6 листопада добовий показник захворюваності на коронавірус в Україні перевищить 10 000 випадків зараження.

Джерело: етер ток-шоу "Право на владу"

Пряма мова: "Завтра буде понад 10 тисяч хворих за добу, виходячи з тієї динаміки, яка є".

Деталі: Міністр також зазначає, що під час так званого карантину вихідного дня, який, ймовірно, запровадять вже наступного тижня, працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та транспорт.

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