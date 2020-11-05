Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МОЗ про COVID-19: вже завтра буде понад 10 000 заражень за добу

Четвер, 5 листопада 2020, 23:34
МОЗ про COVID-19: вже завтра буде понад 10 000 заражень за добу

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов припустив, що вже 6 листопада добовий показник захворюваності на коронавірус в Україні перевищить 10 000 випадків зараження.

Джерело: етер ток-шоу "Право на владу"

Пряма мова: "Завтра буде понад 10 тисяч хворих за добу, виходячи з тієї динаміки, яка є".

Деталі: Міністр також зазначає, що під час так званого карантину вихідного дня, який, ймовірно, запровадять вже наступного тижня, працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та транспорт.

Що було раніше: 

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірускарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
Усі новини...
Реклама: