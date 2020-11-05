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Аптеки й транспорт: Степанов пояснив, як діятиме "карантин вихідного дня"

Четвер, 5 листопада 2020, 22:54
Аптеки й транспорт: Степанов пояснив, як діятиме карантин вихідного дня

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначає, що під час так званого карантину вихідного дня працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та транспорт.

Джерело: Степанов в ефірі "Право на владу"

Пряма мова Степанова: "Наша пропозиція – робити жорсткий карантин саме на вихідні дні, тобто, субота-неділя. Коли залишаться працювати виключно продуктові магазини, аптеки та звичайно транспорт. Усе решта – щоб у вихідні дні не працювало.

Це нам дає змогу хоч якось розірвати ланцюг передачі хвороби через відсутність спілкування людей один з одним".

Деталі: Він уточнив, що це точно не буде 7-8 листопада, але він допускає, що вже діятиме 14-15 листопада.

Що було раніше: Поінформовані співрозмовники УП у Кабінеті міністрів та Офісі президента повідомили, що з наступного тижня в Україні планують значно посилити карантинні обмеження. Про можливість введення "карантину вихідного дня" говорили ще на початку жовтня.

Згодом Степанов допустив введення в Україні "карантину вихідного дня" у зв’язку зі зростанням кількості хворих на COVID-19.

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Передісторія: Виступаючи у Верховній Раді 3 листопада, очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що ситуація з COVID-19 близька до катастрофічної і кожен з нас несе особисту відповідальність за розповсюдження коронавірусної хвороби

Роман Петренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: СтепановМОЗкоронавірускарантин
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