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У світі діагностували рекордну кількість заражень COVID-19. Половина випадків припадає на Європу

П'ятниця, 6 листопада 2020, 03:32
У світі діагностували рекордну кількість заражень COVID-19. Половина випадків припадає на Європу

5 листопада у світі за добу діагностували рекордну кількість хворих на COVID-19. Антирекорд, зокрема, встановлено і в Європі. 

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: 5 листопада у світі за добу виявили рекордну кількість випадків зараження коронавірусом — 604 248 (рекордні 573 тисячі заражень COVID-19 діагностували 29 жовтня). Зокрема, 310 707 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. В Україні за минулу добу діагностували рекордні 9850 заражень.

В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Франція, Італія, Польща, Великобританія та Україна, яка займає 11-те місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 16-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Франція, Іспанія, Великобританія, Україна займає 9-му місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 20-му місці.

 
Статистика за 5 листопада

Станом на момент публікації, у світі зафіксовано 49 мільйонів випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 35 мільйонів людей, 1 239 375 пацієнтів померло.

Що передувало: Іспанія стала першою країною в ЄС, в якій зареєстрували понад 1 мільйон заражених COVID.

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"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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