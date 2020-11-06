Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Раді спіймали чергового кнопкодава

П'ятниця, 6 листопада 2020, 11:16
У Раді спіймали чергового кнопкодава
Фото з Facebook Іванчука

Народного депутата з групи "Довіра", мажоритарника з Івано-Франківщини Андрія Іванчука спіймали на неперсональному голосуванні.

Джерело: Громадський рух "Чесно"

Дослівно: "Андрій Іванчук вдався до кнопкодавства на пленарному засіданні Верховної Ради 5 листопада під час голосування щодо ухвалення за основу законопроєкту №4100 про внесення змін до Бюджетного кодексу України.

Це 51-й факт кнопкодавства, зафіксований "Чесно" у ВР 9-го скликання, та другий факт, який підпадає під ст. 364-2 ККУ, що передбачає кримінальну відповідальність за голосування замість іншого нардепа в парламенті".

Деталі: Іванчук проголосував на місцях, закріплених за ним самим і членом фракції "Європейська солідарність" Олегом Синюткою, який 5 листопада був відсутній на обох пленарних засіданнях.

Синютка балотується на посаду міського голови Львова і вже готується до другого туру виборів.

Варто відзначити, що технічні особливості системи "Рада-3" дозволяють нардепам голосувати з будь-якого місця в сесійній залі. Тобто Іванчук кнопкодавив замість якогось іншого нардепа, проте встановити, замість кого саме, наразі неможливо.

За даними "Чесно", Іванчук – нардеп трьох скликань поспіль та один із рекордсменів з кнопкодавства у Верховній Раді: з 2014 року депутат кнопкодавив майже сотню разів. Востаннє "Чесно" упіймав Іванчука на неособистому голосуванні у грудні 2019 року.

Передісторія:  

  • 16 січня 2020 року набув чинності закон №404-IX (законопроект 2148) щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами на пленарних засіданнях парламенту.
  • За кнопкодавство нардепу загрожує штраф у розмірі 51-85 тисяч гривень, однак для цього провину парламентаря необхідно буде спочатку довести в суді.
  • У разі визнання депутата винним у кнопкодавстві та набрання сили обвинувальним вироком нардеп буде достроково позбавлений мандата (стаття 81 Конституції України).
  • У лютому Офіс генпрокурора відкрив справу за фактом кнопкодавства позафракційного нардепа Владіслава Поляка, якого напередодні спіймали на голосуванні за свого колегу.

"Українська правда" в Threads

Теми: кнопкодавствоВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
кнопкодавство
Як Венедіктова покриває нардепа-кнопкодава з "Довіри". Рік без підозри
Руху ЧЕСНО – десять років. Хто творить незворотні зміни в Україні?
Чорний піар, клонування та кнопкодавство: як змінюється політична культура в Україні
Останні новини
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
10:25
"Українська правда" вчетверте оголосить переможців своєї премії
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
Усі новини...
Реклама: