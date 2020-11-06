У Раді спіймали чергового кнопкодава
Народного депутата з групи "Довіра", мажоритарника з Івано-Франківщини Андрія Іванчука спіймали на неперсональному голосуванні.
Джерело: Громадський рух "Чесно"
Дослівно: "Андрій Іванчук вдався до кнопкодавства на пленарному засіданні Верховної Ради 5 листопада під час голосування щодо ухвалення за основу законопроєкту №4100 про внесення змін до Бюджетного кодексу України.
Це 51-й факт кнопкодавства, зафіксований "Чесно" у ВР 9-го скликання, та другий факт, який підпадає під ст. 364-2 ККУ, що передбачає кримінальну відповідальність за голосування замість іншого нардепа в парламенті".
Деталі: Іванчук проголосував на місцях, закріплених за ним самим і членом фракції "Європейська солідарність" Олегом Синюткою, який 5 листопада був відсутній на обох пленарних засіданнях.
Синютка балотується на посаду міського голови Львова і вже готується до другого туру виборів.
Варто відзначити, що технічні особливості системи "Рада-3" дозволяють нардепам голосувати з будь-якого місця в сесійній залі. Тобто Іванчук кнопкодавив замість якогось іншого нардепа, проте встановити, замість кого саме, наразі неможливо.
За даними "Чесно", Іванчук – нардеп трьох скликань поспіль та один із рекордсменів з кнопкодавства у Верховній Раді: з 2014 року депутат кнопкодавив майже сотню разів. Востаннє "Чесно" упіймав Іванчука на неособистому голосуванні у грудні 2019 року.
Передісторія:
- 16 січня 2020 року набув чинності закон №404-IX (законопроект 2148) щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами на пленарних засіданнях парламенту.
- За кнопкодавство нардепу загрожує штраф у розмірі 51-85 тисяч гривень, однак для цього провину парламентаря необхідно буде спочатку довести в суді.
- У разі визнання депутата винним у кнопкодавстві та набрання сили обвинувальним вироком нардеп буде достроково позбавлений мандата (стаття 81 Конституції України).
- У лютому Офіс генпрокурора відкрив справу за фактом кнопкодавства позафракційного нардепа Владіслава Поляка, якого напередодні спіймали на голосуванні за свого колегу.