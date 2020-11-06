У Раді спіймали чергового кнопкодава

Народного депутата з групи "Довіра", мажоритарника з Івано-Франківщини Андрія Іванчука спіймали на неперсональному голосуванні.

Джерело: Громадський рух "Чесно"

Дослівно: "Андрій Іванчук вдався до кнопкодавства на пленарному засіданні Верховної Ради 5 листопада під час голосування щодо ухвалення за основу законопроєкту №4100 про внесення змін до Бюджетного кодексу України.

Це 51-й факт кнопкодавства, зафіксований "Чесно" у ВР 9-го скликання, та другий факт, який підпадає під ст. 364-2 ККУ, що передбачає кримінальну відповідальність за голосування замість іншого нардепа в парламенті".

Деталі: Іванчук проголосував на місцях, закріплених за ним самим і членом фракції "Європейська солідарність" Олегом Синюткою, який 5 листопада був відсутній на обох пленарних засіданнях.

Синютка балотується на посаду міського голови Львова і вже готується до другого туру виборів.

Варто відзначити, що технічні особливості системи "Рада-3" дозволяють нардепам голосувати з будь-якого місця в сесійній залі. Тобто Іванчук кнопкодавив замість якогось іншого нардепа, проте встановити, замість кого саме, наразі неможливо.

За даними "Чесно", Іванчук – нардеп трьох скликань поспіль та один із рекордсменів з кнопкодавства у Верховній Раді: з 2014 року депутат кнопкодавив майже сотню разів. Востаннє "Чесно" упіймав Іванчука на неособистому голосуванні у грудні 2019 року.

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