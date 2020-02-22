У Офісі генерального прокурора відкрили справу за фактом кнопкодавства позафракційного нардепа Владислава Поляка, якого напередодні спіймали на голосуванні за свого колегу.

Джерело: пресслужба ОГПУ

Дослівно: "Генеральний прокурор вніс відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань щодо факту вчинення одним з народних депутатів України неодноразового голосування замість іншого народного депутата України на пленарному засіданні Верховної Ради України 21 лютого 2020 року".

Деталі: Зазначається, що таким чином ОГПУ впровадив в дію нещодавно прийняту норму щодо кримінальної відповідальності нардепів за кнопкодавство.

Розслідування у справі буде займатись Державне бюро розслідувань.

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