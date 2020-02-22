У Рябошапки вперше відкрили справу проти кнопкодава

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Субота, 22 лютого 2020, 00:53

У Офісі генерального прокурора відкрили справу за фактом кнопкодавства позафракційного нардепа Владислава Поляка, якого напередодні спіймали на голосуванні за свого колегу.

Джерело: пресслужба ОГПУ

Дослівно: "Генеральний прокурор вніс відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань щодо факту вчинення одним з народних депутатів України неодноразового голосування замість іншого народного депутата України на  пленарному засіданні Верховної Ради України 21 лютого 2020 року".

Деталі: Зазначається, що таким чином ОГПУ впровадив в дію нещодавно прийняту норму щодо кримінальної відповідальності нардепів за кнопкодавство. 

Розслідування у справі буде займатись Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо: 

  • 16 січня 2020 року набув чинності закон №404-IX (законопроект 2148) щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами на пленарних засіданнях парламенту.
  • За кнопкодавство нардепу загрожує штраф у розмірі 51-85 тисяч гривень, однак для цього провину парламентаря необхідно буде спочатку довести в суді.
  • У разі визнання депутата винним у кнопкодавстві та набрання сили обвинувальним вироком нардеп буде достроково позбавлений мандата (стаття 81 Конституції України).

Українська правда
Теми: кнопкодавство Генпрокуратура ДБР Верховна Рада


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