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COVID-19: у Києві вперше понад 1000 хворих

П'ятниця, 6 листопада 2020, 11:23
COVID-19: у Києві вперше понад 1000 хворих

За минулу добу у столиці коронавірус подолала найбільша кількість киян від початку пандемії - 1449 осіб, проте захворіли на COVID-19 також найбільше з початку епідемії мешканців Києва - 1002.

Джерело: брифінг мера міста Віталія Кличка 6 листопада

Пряма мова: "Ситуація у нас – складна. І динаміка – вкрай негативна. За минулу добу в Києві – понад тисяча нових випадків захворювання. Коронавірус виявили в 1002 людей! Померли 14 хворих. Усього від коронавірусу в столиці 841 летальний випадок. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 42 375.

Одужали в столиці за добу найбільше людей від початку пандемії - 1449 людей. Це така єдина позитивна інформація".

Деталі: За словами Кличка, за минулу добу захворіли 556 жінок віком від 18 до 84 років і 34 дівчинки від восьми місяців до 17 років.

Також COVID-19 підтвердили у 377 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв і 35 хлопчиків від 25 днів до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 39 медиків.

До лікарень столиці 5 листопада госпіталізували 55 пацієнтів. Інші – на самоізоляції.

Всього коронавірус подолали 15 218 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Подільському районі – 164, Оболонському – 154, Деснянському районі – 114 випадків. 

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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія:

  • За добу 5 листопада в Україні діагностували 9 721 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, летальних випадків – 201, одужало – 10 762 особи, госпіталізували 1 517 осіб.
  • Міністр охорони здоров'я Максим Степанов допускає введення в Україні "карантину вихідного дня" у зв’язку зі зростанням кількості хворих на COVID-19.

Українська правда

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Теми: Covid-2019Віталій КличкоКиївкоронавірус
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