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COVID в Україні: 9,7 тисяч хворих, рекорди смертей і одужань

П'ятниця, 6 листопада 2020, 07:18
COVID в Україні: 9,7 тисяч хворих, рекорди смертей і одужань

За добу 5 листопада в Україні діагностували 9 721 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, летальних випадків – 201, одужало – 10 762 особи, госпіталізували 1 517 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, моніторинг РНБО

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у: м. Київ (1 002), Харківській (801), Житомирській (591), Одеській (554) та Івано-Франківській (511) областях.

Летальних випадків минулої доби найбільше зафіксували у: Хмельницькій області (30), Дніпропетровській області (23), Львівській області (15), місті Київ (14), Закарпатській області (12).

Із 9 721 зафіксованого за минулу нового хворого з коронавірусом, 304 – діти, 468 – медпрацівники.

За останню добу здійснено 80 082 тестування: методом ПЛР – 50 506, методом ІФА – 29 576. За весь час пандемії проведено 3 521 175 ПЛР-тестувань.

Із березня в Україні хворіли на коронавірусну хворобу 440 188 осіб, із них 195 544 особи одужали, а 8 125 хворих померли.

 

Нагадаємо: 5 листопада у світі зафіксували рекордну кількість випадків зараження коронавірусом за добу - 604 248 (рекордні 573 тисячі заражень COVID-19 діагностували 29 жовтня). Зокрема, 310 707 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.

В Україні за попередню добу діагностували рекордні 9 850 заражень.

Максим Степанов припускав, що вже 6 листопада добовий показник захворюваності на коронавірус в Україні перевищить 10 тисяч випадків зараження.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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