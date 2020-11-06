COVID в Україні: 9,7 тисяч хворих, рекорди смертей і одужань

За добу 5 листопада в Україні діагностували 9 721 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, летальних випадків – 201, одужало – 10 762 особи, госпіталізували 1 517 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 002), Харківській (801), Житомирській (591), Одеській (554) та Івано-Франківській (511) областях.

Із 9 721 зафіксованого за минулу нового хворого з коронавірусом, 304 – діти, 468 – медпрацівники.

За останню добу здійснено 80 082 тестування: методом ПЛР – 50 506, методом ІФА – 29 576. За весь час пандемії проведено 3 521 175 ПЛР-тестувань.

Із березня в Україні хворіли на коронавірусну хворобу 440 188 осіб, із них 195 544 особи одужали, а 8 125 хворих померли.

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