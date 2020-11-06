Через зауваження про маску чоловік напав на поліцейського в метро Києва: зупиняли пострілом

У Києві на станції метро "Славутич" затримали чоловіка, який напав на поліцейського через зауваження про відсутність маски.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Встановлено, що 42-річний чоловік зайшов на платформу станції метро без захисної маски на обличчі, у зв’язку з чим працівник поліції зробив йому зауваження.

Не бажаючи дотримуватися карантинних заходів, пасажир дістав газовий балончик та бризнув ним в обличчя працівнику поліції. Після чого розкладним ножем намагався завдати тілесні ушкодження поліцейському та пасажирам, які перебували на платформі.

Щоб зупинити зловмисника один із пасажирів здійснив попереджувальний постріл із зареєстрованого травматичного пістолета у бік колій. Після цього правопорушника вдалося затримати.

Внаслідок події правоохоронець отримав тілесні ушкодження у виді хімічного опіку рогівки І-ІІ ступеня обох очей.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо: Верховна Рада запровадила штрафи для громадян за перебування у громадських спорудах і транспорті без масок. Цей закон набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Згідно з документом, штраф за неносіння масок буде від 170 до 255 гривень. Як пояснював раніше очільник МОЗ Максим Степанов, протокол складатимуть одразу на місці.