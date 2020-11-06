Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Бойовики двічі порушили "тишу"

П'ятниця, 6 листопада 2020, 19:11

Від початку доби 6 листопада у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Джерело: штаб ООС

Деталі: У районі Авдіївки противник застосовував стрілецьку зброю та гранатомети різних систем. Неподалік Новолуганського ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

В штабі запевняють, що ворожі постріли "не становили загрозу життю та здоров’ю наших воїнів", тому вогонь у відповідь не відкривали.

Що було раніше: 5 листопада ситуація в районі проведення ООС загострилась –  збройні формування Російської Федерації та її найманці вісім разів порушили перемир'я, поранено військового.

Українська правда
Теми: ООСвійнаДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден перемагає у ключовій для виграшу виборів Пенсильванії

результатиДо Київради проходять 7 партій - офіційно

Кличко залишається мером Києва

Помер Жванецький

мапаВся Україна опинилася у "помаранчевій" і "червоній" зоні COVID-19

виправленоРада не змогла призначити суддю КС - буде повторний конкурс  

Усі новини...
ООС
Зеленський на передовій: Звільнимо Донбас, як Україну від нацистів
11 (ОДИНАДЦЯТЬ) порушень перемир'я за добу, але ситуація вже стабілізувалась — ООС
В зоні ООС загострилась ситуація
Останні новини
19:43
відеоЛукашенко заявив, що гарантує нові вибори, але за умови
19:36
Канада слідом за ЄС розширила санкційний список щодо Білорусі
19:20
Цього тижня НБУ продав на міжбанку $70 млн, а купив $41 млн
19:11
Бойовики двічі порушили "тишу"
19:02
Офіційний курс: гривня зміцніла
18:59
Держсекретар Джорджії підтвердив, що у штаті перерахують голоси
18:57
Податкова запустила сервіс для відстеження оплати податків в Telegram і Viber
18:54
Кулеба каже, що домовився з Угорщиною "перегорнути сторінку" і відновити співпрацю
18:52
Укравтодор інвестує понад 140 мільярдів у ключові проєкти
18:37
оновленоУ центрі Києва зачиняли станцію метро: шукали вибухівку
Усі новини...