Бойовики двічі порушили "тишу"
П'ятниця, 6 листопада 2020, 18:11
Від початку доби 6 листопада у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.
Джерело: штаб ООС
Деталі: У районі Авдіївки противник застосовував стрілецьку зброю та гранатомети різних систем. Неподалік Новолуганського ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
В штабі запевняють, що ворожі постріли "не становили загрозу життю та здоров’ю наших воїнів", тому вогонь у відповідь не відкривали.
Що було раніше: 5 листопада ситуація в районі проведення ООС загострилась – збройні формування Російської Федерації та її найманці вісім разів порушили перемир'я, поранено військового.
Українська правда