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Бойовики двічі порушили "тишу"

П'ятниця, 6 листопада 2020, 18:11
Бойовики двічі порушили тишу

Від початку доби 6 листопада у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Джерело: штаб ООС

Деталі: У районі Авдіївки противник застосовував стрілецьку зброю та гранатомети різних систем. Неподалік Новолуганського ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

В штабі запевняють, що ворожі постріли "не становили загрозу життю та здоров’ю наших воїнів", тому вогонь у відповідь не відкривали.

Що було раніше: 5 листопада ситуація в районі проведення ООС загострилась –  збройні формування Російської Федерації та її найманці вісім разів порушили перемир'я, поранено військового.

Українська правда

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Теми: ООСвійнаДонбас
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