Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

До Харківської облради потрапили п'ять партій – ЗМІ

П'ятниця, 6 листопада 2020, 19:08
До Харківської облради потрапили п'ять партій – ЗМІ

До Харківської обласної ради потрапили 5 партій, найбільшу підтримку має партія мера Харкова Геннадія Кернеса "Блок Кернеса – Успішний Харків".

Джерело: регіональне видання "Об’єктив" із засідання комісії Харківської обласної ТВК

Деталі: Загальна кількість виборців, які голосували за депутатів до Харківської облради – 630 688.

Усього до облради балотувалося 11 партій. З них пройшли:

  • "Блок Кернеса – Успішний Харків" – 34,53%,
  • "Опозиційна платформа – За життя" – 21,33%,
  • "Слуга народу" – 12,76%,
  • "Блок Світличної "Разом" – 12,40%,
  • "Європейська Солідарність" — 8,05%.
 
Об’єктив

Передісторія: 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього керівника міста Геннадія Кернеса. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%). На другому місці – кандидат від ОПЗЖ, народний депутат Олександр Фельдман (14,32%), на третьому – голова Харківської облдержадміністрації, висуванець від партії "Слуга народу" Олексій Кучер (7,24%).

Читайте також: Коронавірус проти Кернеса. Як COVID-19 змінив вибори в Харкові

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківська областьвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
Харківська область
Ворог артилерією знищив вокзал на Харківщині
Синєгубов повідомив про стан постраждалих від обстрілу в Первомайському
Зеленський про удар по Первомайському: Росія хоче стати взірцем зі знищення життя
Останні новини
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
10:25
"Українська правда" вчетверте оголосить переможців своєї премії
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
Усі новини...
Реклама: