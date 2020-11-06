До Харківської облради потрапили п'ять партій – ЗМІ

До Харківської обласної ради потрапили 5 партій, найбільшу підтримку має партія мера Харкова Геннадія Кернеса "Блок Кернеса – Успішний Харків".

Джерело: регіональне видання "Об’єктив" із засідання комісії Харківської обласної ТВК

Деталі: Загальна кількість виборців, які голосували за депутатів до Харківської облради – 630 688.

Усього до облради балотувалося 11 партій. З них пройшли:

"Блок Кернеса – Успішний Харків" – 34,53%,

"Опозиційна платформа – За життя" – 21,33%,

"Слуга народу" – 12,76%,

"Блок Світличної "Разом" – 12,40%,

"Європейська Солідарність" — 8,05%.

Об’єктив

Передісторія: 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього керівника міста Геннадія Кернеса. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%). На другому місці – кандидат від ОПЗЖ, народний депутат Олександр Фельдман (14,32%), на третьому – голова Харківської облдержадміністрації, висуванець від партії "Слуга народу" Олексій Кучер (7,24%).

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