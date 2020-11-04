У Харкові порахували 100% протоколів: Кернес втретє очолить місто

Чинний міський голова Харкова Геннадій Кернес впевнено переміг у виборах мера, набравши 60,3% голосів, що на майже 5% менше, ніж на попередніх виборах.

Джерело: "Суспільне" із посиланням на Харківську ТВК

Деталі: Загалом за Кернеса, який давно не з’являвся на публіці через лікування, проголосували 195 тисяч харків’ян.

Після чинного мера із результатом у 14,3% йде нардеп від ОПЗЖ Олександр Фельдман. Його підтримали понад 46 тисяч виборців.

Трете місце посів чинний голова Харківської ОДА Олексій Кучер, який представляв партію "Слуга народу". Він здобув 7,2% голосів, що складає близько 23 тисяч голосів. Майже наздогнав Кучера представник "Європейської солідарності" Олег Абрамичев із результатом у 6,6%.

Варто зазначити, що у Харкові загалом близько 1 мільйона 32 тисяч виборців. Проте у голосуванні взяли участь лише 323 тисячі осіб.

Офіційні результати планують оголосити 4 листопада.

Раніше повідомлялось, що на виборах до Харківської міської ради також лідирує "Блок Кернеса – Успішний Харків!", набираючи 39.52% голосів.

Що передувало: 3 листопада у Харківській міськраді повідомили, що чинний мер Харкова Геннадій Кернес живий і як тільки піде на поправку – повернеться до Харкова з німецької лікарні.

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