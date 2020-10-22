Коронавірус проти Кернеса. Як COVID-19 змінив вибори в Харкові

На місцевих виборах в Харкові несподівано з’явилась інтрига.

Вибори мера, як завжди, без особливої боротьби мав би виграти чинний мер Геннадій Кернес. Серйозного суперника для вічного очільника Харкова видно не було.

Але суперник з’явився – невидимий. З дивним для слобожанської політики іменем COVID-19.

Власне, Кернес і коронавірус стали двома ключовими дійовими персонажами у політичній, дещо сюрреалістичній драмі, яка в ці дні розгортається у Харкові.

Між ролями цих двох героїв є важлива різниця.

COVID-19 уже наповну хазяйнує у місті, однак що влада, що містяни поводяться так, ніби ніякого вірусу в Харкові немає.

З таким же завзяттям всі вдають, що Геннадій Адольфович є, він поруч, він зі своєю командою.

Насправді от уже п’ять тижнів, як інфікованого коронавірусом мера екстрено вивезли на лікування в Німеччину. З того часу ніхто не бачив жодного відео, жодного фото чи аудіозапису, які би міг довести, що Кернес живий і дієздатний.

Та навіть попри це віртуальний, усміхнений, намальований на плакатах з по-черчілівськи піднятими двома пальцями "колективний Кернес" готується уже цієї неділі виграти свої чергові вибори мера. У першому турі.

"Українська правда" відправилась у Харків, аби з’ясувати, як коронавірус змінив розклад сил у місті і чи зможе хтось дати бій захованому у німецькій клініці Кернесу.

Наскільки живий Кернес?

"В цьому є якась зла іронія долі. Гена до останнього вдавав, що ніякого вірусу немає, боротись з ним не треба. А тоді раз – і вірус поборов його", – з якимось дивним міксом злості і суму розмірковує в розмові з УП один із харківських політиків.

Харківський мер навесні до останнього протистояв рішенням Києва про жорсткий локдаун, довго не хотів закривати метро, планував "Безсмертний полк" тощо, тощо. І навіть запроваджений тоді карантин у Харкові був жорстким тільки на папері.

"Якщо чесно, то весною реально карантин протривав буквально кілька днів. Метро закрили, але всі маршрутки і автобуси їздили. Кафешки спершу закрились, а тоді почали готувати "з собою", а поки ти чекаєш замовлення, то присядь щось випий, а потім і просто почали видавати ці замовлення в одноразовому посуді – типу це з собою, але всі їли в ресторанах", – згадує місцевий блогер Тарас Ковальчук.

Влада Кернеса дивилась на це крізь пальці. Як і на прогулянки парками. Скрізь по країні було заборонено гуляти, тільки не у відомих харківських парках – гордості Кернеса.

Поступово число хворих у Харкові почало рости. А боротьбу з вірусом заміняла боротьба міськради і облдержадміністрації, мера Кернеса і губернатора Олексія Кучера за те, чиї ідеї кращі, і хто буде більшим "рятівником краю".

Так тривало аж до того моменту, поки жертвою підступного вірусу не став сам Кернес.

Як розповідають кілька джерел УП, Кернес підхопив коронавірус від своєї доглядальниці. Ослаблений після замаху 2014 року організм мера швидко здався і його в терміновому порядку літаком повезли у німецьку клініку Шаріте.

На цьому всі відомі факти в історії хвороби Кернеса закінчуються. Його місто повниться усе новими і новими чутками, домислами, інтерпретаціями.

За два дні у Харкові журналісту УП довелося почути з десяток різних версій того, в якому стані зараз перебуває Геннадій Адольфович: від "іде на поправку", до "він овоч", "у нього був інсульт", "він паралізований", "йому робили лоботомію".

Відсутність будь-яких офіційних даних від Кернеса та його соратників привела до того, що у кожного політичного табору – своя версія стану здоров’я мера. Більшість із них мають дещо спільне.

Опитані УП харківські політики з різних політсил переконані, що Геннадій Адольфович у настільки поганому стані, що не може сам займатись політичними справами. Навіть якщо йтиметься просто про реакцію на чергове провокативне відео губернатора Кучера.

"Подивіться, ми випустили відео, де я в пародійній формі відповідаю Кернесу. На нього відреагували всі, хто міг. Навіть пан Ярославський. І тільки Кернес не відреагував. Більше того, Ярославський у своєму відео каже, що я начебто "образив людину, яка не може відповісти". Я це розцінюю тільки як те, що Кернес справді не здатен відповідати", – розповідає в розмові з УП губернатор Кучер.

Приблизно такої ж думки і лідер харківського ОПЗЖ, колишній глава Адміністрації президента Порошенка Ігор Райнін.

"Стан у Кернеса, цілком зрозуміло, непростий. Інакше за цей місяць, що його немає, було б уже якесь відео чи аудіозвернення. А так ситуація, очевидно, складна", – вважає Райнін.

Тож поки що присутність Кернеса у Харкові обмежується згадками у виступах соратників і написами на бордах. Рекламою Блоку Кернеса у Харкові завішано ледь не все. Чисто за відчуттями, її у місті більше, ніж усіх інших кандидатів і партій разом узятих.

"Кернес і його партнери контролюють у Харкові монополіста з розміщення зовнішньої реклами. Тут ні один борд не можна повісити без їхньої згоди", – скаржиться один із технологів губернатора Кучера.

Реклама Кернеса і його партії для приїжджих з інших міст спершу видається чимось неможливим. Стилістично вона нагадує не політичну агітацію, а мальовані від руки афіши вечірніх сеансів у радянських літніх кінотеатрах десь у Скадовську чи Ялті.

"В Києві на це ніхто б і не глянув. А тут – це топ. Якраз це тут і працює. Радянський сентимент. Наче привіт із молодості для бабусь і матерів. І ще цей напис "Блок Кернеса – Перемога наших сердець". Це ж не політика. Це якась релігія уже, де мученика Кернеса немає як тіла, але він є "у наших серцях", – пояснює роботу конкурентів один зі штабістів "Слуги народу".

Всі відкриті і закриті соцопитування показують, що позиції цієї "релігії" у Харкові непорушні. Не під запис фактично у всіх політичних штабах визнають, що Кернес зі своє палати у німецькій клініці має великі шанси виграти харківські вибори уже в першому турі.

Його тимчасовий наступник, перший віцемер Ігор Терехов в розмові з УП так само заявив, що другого туру не буде.

"Все закінчиться в один тур. От побачите", – переконує Терехов.

На пряме запитання, як себе почуває Кернес і чому він не подає жодних ознак ні політичного, ні звичайного життя, віцемер відповів:

"Всьому свій час. Повірте, дуже скоро Геннадій Адольфович повернеться і всім відповість. Залишилось почекати зовсім трохи. Ми ж навіть ні на секунду не задумувались над тим, щоб від Блоку Кернеса балотувався хтось інший, ніж сам Кернес. Це наш лідер,і він переможе на виборах".

Зауважмо, усе тримається на "повірте".

Суперники Кернеса

Багато кому в Харкові замало запевнень соратника Кернеса, що він у повному порядку.

В першу чергу пояснень хочуть його політичні опоненти.

"Це технологія – не показувати Кернеса. У нього, видно, настільки поганий стан, що якщо виборець проникнеться цією ситуацією, то це його відлякає", – обурюється губернатор Кучер в розмові з УП.

Віднедавна він став чи не головним ньюзмейкером в Харкові. І точно головним провокатором Кернеса.

За останні кілька тижнів Кучер, у якого в розпал коронокризи вирував відкритий конфлікт з Кернесом, встиг запостити фото з портретом мера і провокативним підписом "Тренер".

Після цього в інтерв’ю Дмитру Гордону, яке тепер весь харківський YouTube дивиться в рекламних паузах, губернатор довго захоплювався стійкістю і досягненнями Кернеса. І все це тільки для того, що через тиждень випустити пародійне відео на легендарний ролик з Кернесом і "нудним обличчям" Добкіна.

Кожна з цих дій викликала бурю обговорень у Харкові, часто не дуже приємних для губернатора.

"Він вирішив при живому мері зайняти його електорат. М’яко кажучи, неетична спроба", – вважає, наприклад, Ігор Райнін.

Олігарх Олександр Ярославський, був відвертіший у словах і досить емоційно порадив Кучеру зупинитись.

"Був би зараз Кернес в Харкові, він би так відповів цьому Кучеру, "моль" було б найлегше, що б він сказав", – обурювався Ярославський у відео, яке, до речі, опублікував інший харківський олігарх Павло Фукс.

Ключовими тут є слова "був би" і "відповів би". Здається, що у команди Кучера якраз і стоїть завдання показати, що Кернеса "нема", він "не відповідає".

За такий креатив відповідає технолог Кучера Дмитро Носіков. Той самий, який відомий запусками каналів NewsOne і "НАШ" чи роботою на друга Порошенка Ігоря Кононенка. За даними УП, Носіков уже підготував лінійку бордів з кодовою назвою "Преемник", де губернатор постане в ролі наступника Кернеса.

Сам Кучер теж легкий на підйом і імпровізацію. Журналіст УП мав змогу пересвідчитись у цьому на власні очі.

Під час нашої розмови губернатор побачив, що у будівлі ОДА його політичні опоненти з ОПЗЖ проводять пресконференцію про "провал боротьби з COVID".

Через хвилин п’ять Кучер, на превелике здивування учасників конференції, уже сидів поруч з ними за столом, дякував медикам, розповідав про успіхи та мило закликав до співпраці депутата ОПЗЖ Володимира Скоробагача, який всіх і зібрав.

Пікантності ситуації додавав той факт, що лише за тиждень до того Кучер на сесії облради мав гучну публічну сварку з матюками і взаємними образами саме з тим Скоробагачем.

Але такі різкі зміни курсів дратують не лише опонентів Кучера, а його соратників по партії "Слуга народу".

"Спочатку була концепція, що є кандидат і під нього будуємо команду. Але потім з Кучером щось сталось, плюс Носіков пересварив команду всередині. І всі гроші почали вливатись в розкрутку партії, а не Кучера", – розповідає один із впливових харківських "слуг".

"Ці його загравання з Кернесом часом уже переходять межу", – додає він.

А от сам Кучер звинувачення відкидає.

"Мені дорікають, що я от аморально пожартував з хворої людини. Але аморально робити з хворої людини святого, якого не можна критикувати і намагатись на його хворобі заїхати у владу. От це аморально. Людина не може відповісти на безневинне відео? А керувати містом вона може?", – обурюється губернатор у розмові з УП.

"Стан здоров’я Кернеса задовільний", – відповідає через УП на закид Кучера соратник Кернеса Терехов.

Саме він за відсутності Кернеса став обличчям виборчої кампанії "Успішного Харкова".

Для того, щоб зрозуміти, в чому це виражається, досить згадати, що УП змогла поспілкуватись із Тереховим тільки під час його візиту на будівництво зоопарку, де йому, як і належить, показували слонятники і океанаріуми.

У вольєрі для мавп віцемер запевнив, що перейматись станом здоров’я Кернеса немає потреби.

"Кернес лікується, з ним все нормально. Скоро він приїде у Харків і зможе виконувати свої обов’язки", – запевняв усміхнений Терехін.

Про свого хворого на COVID-19 політичного патрона Терехов розповідав після інспекції, жоден із близько 20 учасників якої, хоч для годиться, не одягнув маски. У місті, яке за день до того внесли у "червону" епідемічну зону.

Крім губернатора Кернесу, а точніше сказати його партії, складають конкуренцію ще дві сили – ОПЗЖ і Блок Юлії Світличної. В обох цих політсилах великий вплив має Ігор Райнін.

Він офіційно керує і очолює виборчий штаб Опоплатформи. Кандидат в мери від цієї політсили Олександр Фельдман зараз має один з найвищих шансів пройти у другий тур. В той же час у нього досить прохолодні стосунки з Райніним.

Колишній глава АП Порошенка начебто не має жодного стосунку до Блоку Світличної. Але в харківських політичних колах годі знайти когось, хто б вважав проект Світличної незалежним від Райніна.

Саме Світлична, до речі, за даними соціології могла б стати головною конкуренткою Кернеса, але з якихось мотивів вирішила взагалі не балотуватись у мери Харкова.

"Вона сама, можливо, цього не усвідомлює, але її відмова буде коштувати їй великої частки підтримки у Харкові. Багато хто чекав, що вона піде і дасть бій Кернесу. А її відмова розчарує багатьох", – розмірковує один із близьких соратників Світличної.

Притягнути до присяги

Публічно конкуренти Кернеса "готуються до боротьби", але в приватних розмовах визнають, що шансів на перемогу немає ні в кого.

Тож якщо вони і готуються до боротьби, то не під час голосування, а після нього.

"Ну от припустимо, що Кернес виграє вибори – і що далі?", – запитуємо у голови Харківської ОДА.

"Треба скласти присягу. До неї обраного мера приводить попередній міський голова. Тобто діючий мер має привести до присяги сам себе. Це значить, що він має бути присутній. Я думаю, що буде маса маніпуляцій. Але, я так думаю, що його команда думає, що головне зараз пройти цей етап – голосування. А там щось буде", – пояснює Кучер.

Більшість політикуму не знає, що насправді із Кернесом, а тому темою для камерних політичних сварок поступово стає питання, а що буде, якщо чинний мер не зможе фізично зачитати текст присяги?

Визнання виборів недійсними? Перевибори? В. о. мера в особі секретаря міськради, якого можна встигнути обрати до присяги мера? Чи чинна міськрада просто продовжить працювати далі?

"Якщо порахувати дати і прописані законом терміни, то максимум, який можна витиснути на затягування – це місяців три-чотири після дня виборів. Далі доведеться щось робити, привозити Кернеса, чи оголошувати нові вибори. Там уже відмовки не пройдуть", – пояснює не під запис один із найвпливовіших у Харкові політиків.

* * *

"Це факт. Зараз дуже багато чого зміниться. Думаю, в найближчий час. Кернеса немає. Ви правильно звертаєте увагу, що певні тектонічні зрушення уже є. На рівні еліт, на рівні розуміння подій. Але це внутрішній процес. Думаю, дуже скоро це почне виходити назовні", – переконує в розмові з УП губернатор Кучер.

Так чи інакше, COVID-19 є дуже підступною хворобою. Одна із головних її складностей – це тривала і не завжди можлива реабілітація. З моменту зникнення Кернеса з політичного поля до дня виборів мине якихось шість тижнів. Це занадто малий час, аби його виборець, зрощений за 16 років при владі, відвернувся від "свого мера".

Політика – це не реабілітаційна клініка, а крісло мера значною мірою елекричний стілець. Величезне місто Харків зі складним міксом різних інтересів вимагає повної і постійної включеності.

Так, можна виграти вибори з лікарняного ліжка, але керувати звідти таким складним містом не вийде.

"В повітрі уже чути кінець епохи. Кінець епохи Кернеса. Хай півроку, хай рік, але це неминуче. І всі уже потрохи починають перезиратись, хто може стати головним після Кернеса", – розповідає один із знаних харківських політиків.

Першими ластівками таких змін можуть послужити п’ятеро-шестеро людей, які несподівано опинились у списках "Блоку Кернеса" буквально за кілька днів після того, як сам лідер блоку вилетів з країни.

Ці люди мало відомі загалу. Однак вони добре відомі Ігорю Котвіцькому, близькому партнеру вічного глави МВС Арсена Авакова.

Інформація про те, що друг Авакова отримав квоту у списку Кернеса, зараз, мабуть, найбільше і найтихше обговорювана в харківському політикумі.

Чи не про такі "тектонічні зрушення" згадував губернатор?

І тим, хто дивується можливості таких політичних союзів, варто приготуватись: дуже ймовірно, що скоро Харків стане епіцентром несподіваних рішень.

Бо як описав загальну атмосферу один із співрозмовників УП в таборі "слуг": "Кернес зараз – це медійна оболонка, бульбашка, яка рано чи пізно лусне".

Роман Романюк, УП