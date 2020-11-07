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Байден: "Ми збираємося виграти цю гонку з явним відривом"

Субота, 7 листопада 2020, 05:10
Байден: Ми збираємося виграти цю гонку з явним відривом
Джо Байден у Вілмінгтоні, штат Делавер. Фото: Carolyn Kaster/AP

Кандидат в президенти США від Демократичної партії, колишній віце-президент Джо Байден має намір заручитися голосами понад 300 членів Колегії виборників.

Джерело: звернення Байдена

Пряма мова: "У нас ще немає остаточних підсумків виборів, але цифри говорять нам, що перемога близько. Ми збираємося виграти цю гонку. Просто подивіться, що змінилося з учорашнього дня. 24 години назад ми відставали в штаті Джорджія, тепер ми попереду, і ми збираємося виграти цей штат. 24 години назад ми відставали в Пенсільванії, і ми збираємося виграти в Пенсільванії. Ми перемагаємо в Арізоні. Наша перевага в Неваді збільшилася фактично вдвічі. Ми збираємося набрати більше 300 голосів виборників. Підтримка людей дозволить нам виграти цю гонку з явним відривом".

Що передувало:

Про те, як Байдену вдалося зберегти шанси на виграш, читайте у статті: Трамп без гарантій: чому Байден ще не програв змагання за посаду президента

Про особливості виборів цього року: "Голосування поштою і "зневірені виборники": маловідомі правила виборів президента США"

Микола Донєв, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАБайденвибори
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