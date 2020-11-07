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На Чернігівщині думають про COVID-госпіталі на стадіонах і в колишній колонії

Субота, 7 листопада 2020, 08:04
На Чернігівщині думають про COVID-госпіталі на стадіонах і в колишній колонії
законсервована колонія в Прилуках, prk.city

У разі розвитку найгіршого сценарію щодо захворюваності на коронавірус, госпіталі для лікування хворих на COVID-19 на Чернігівщині розгортатимуть на базах спортивних об’єктів та законсервованих установ виконання покарань.

Джерело: начальник управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА Петро Гармаш у коментарі Укрінформу

Пряма мова: "Поки що розглядаємо три об’єкти: два спортивних – це стадіони в Ніжині й Чернігові, які мають великі спортзали з можливістю розміщення 150-200 ліжок, та законсервовану колонію у Прилуках".

Деталі: За його словами, ці об’єкти поки що в резервному списку й будуть задіяні лише у разі істотного погіршення ситуації та переповнення ліжкового фонду медичних закладів – і то лише за умови їх оснащення та забезпечення персоналом.

Сьогодні ж, наголосив Гармаш, ставка робиться виключно на лікарні та максимальне використання їхніх можливостей.

У найближчих планах медичного керівництва – розгортання 100-ліжкового відділення на території обласної лікарні (в приміщенні колишнього госпіталю для ветеранів війни) та залучення потужностей обласного центру радіаційного захисту населення, який зараз не приймає планових хворих і теж має потенціал на розміщення 100 ліжок. У першому закладі "ковідне" відділення вже працює на одному з поверхів, має 25 ліжкомісць і 28 кисневих точок. Зараз ведуться роботи з підготовки до прийому інфікованих на ще одному поверсі.

За інформацією Гармаша, 6 листопада на Чернігівщині зафіксовано черговий антирекорд із виявлення хворих на COVID-19 – 285 осіб (до цього максимум був 20 жовтня - 254). Загалом із початку епідемії в області зареєстровано 9 787 таких випадків. Нині хворіє 4 980 людей, летальних випадків - 167. Ліжковий фонд (1 009 ліжок) заповнений на понад 45%.

Що передувало: Міністерство охорони здоров'я планує розгорнути мобільні шпиталі для пацієнтів з COVID-19 у трьох регіонах – у Києві, в Донецькій та Одеській областях.

З метою розширення можливостей госпіталізації пацієнтів хворих на коронавірус президент разом з Кабінетом міністрів  розглядають можливість залучення закладів охорони здоров’я Державного управління справами для збільшення ліжкового фонду.

Влада Одеської області розглядає будівлю морського вокзалу Одеси та санаторій імені Чкалова в якості мобільних госпіталів для хворих на коронавірус.

"Українська правда" у Threads

Теми: Чернігівська областькоронавірус
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