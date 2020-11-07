У Києві коронавірус виявили у 34 медиків і 2-денного немовляти

За минулу добу, 6 листопада, у Києві виявили 854 випадки коронавірусу, померли від хвороби 11 людей.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Серед нових хворих – 494 жінки віком від 18 до 84 років, 323 чоловіка віком від 18 до 84 рокiв, 17 дівчаток від 19 днів до 17 років та 20 хлопчиків від 2 днів до 17 років.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 142, у Дарницькому — 122 та в Дніпровському районі – 96 випадків.

Захворіли також 34 медики.

До лікарень столиці госпіталізували 86 пацієнтів. Одужали за минулу добу 1162 людини.

Що передувало: За минулу добу, 6 листопада, в Україні зафіксовано 10 746 нових випадків COVID-19, при цьому 187 осіб померли і 8685 одужали.

6 листопада у світі COVID-19 виявили у 623 тисяч людей. Померло в цей день 9082 пацієнта.

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