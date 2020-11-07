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СБУ відкрила провадження проти Шарія за карту без Криму й ОРДЛО

Субота, 7 листопада 2020, 12:56

СБУ відкрила кримінальне провадження проти блогера Анатолія Шарія через посягання на територіальну цілісність України.

Джерело: нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко в Facebook

Дослівно: "Прийшла відповідь з СБУ на моє звернення з вимогою надати правову оцінку діям Анатолія Шарія, який опублікував відео на YouTube з перев'ю, де карта України була без Криму та частини Луганської і Донецької областей.

У документі повідомляється, що у зв'язку з цим ведеться досудове розслідування по частині 1 статті 110 Конституції (очевидно, нардеп мав на увазі Кримінальний Кодекс України – ред.) – "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України"".

Деталі: В опублікованій Гончаренком відповіді за підписом заступника голови СБУ Сергія Андрущенка повідомляється, що провадження відкрито 17 жовтня.

 
Facebook Гончаренка

Що передувало: Днями Київський апеляційний суд дозволив експрезиденту Петру Порошенку не задовольняти позов Анатолія Шарія про захист честі та гідності і не спростовувати слова про те, що Шарій - "не український журналіст" і "працює на Росію".

У жовтні стало відомо, що всеукраїнська мережа автозаправних станцій БРСМ-Нафта фінансує діяльність політичного проєкту "Партія Шарія", лідером якого є Шарій.

Довідково: Анатолій Шарій — колишній журналіст, який втік з України у 2012 році та отримав політичний притулок у Литві. Згодом почав вести політичний блог на каналі YouTube, який на сьогодні налічує понад 2 мільйони підписників.

Риторику Шарія часто називають проросійською та прокремлівською, за що він ображається та навіть подає до суду. Щоправда, за даними партнера Youtube — сервісу Tubular, за підсумками весни близько 40% YouTube-аудиторії Шарія — з Росії.

Українська правда
Теми: СБУсепаратизмЄвропейська солідарність


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