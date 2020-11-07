Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ відкрила провадження проти Шарія за карту без Криму й ОРДЛО

Субота, 7 листопада 2020, 11:56
СБУ відкрила провадження проти Шарія за карту без Криму й ОРДЛО

СБУ відкрила кримінальне провадження проти блогера Анатолія Шарія через посягання на територіальну цілісність України.

Джерело: нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко в Facebook

Дослівно: "Прийшла відповідь з СБУ на моє звернення з вимогою надати правову оцінку діям Анатолія Шарія, який опублікував відео на YouTube з перев'ю, де карта України була без Криму та частини Луганської і Донецької областей.

У документі повідомляється, що у зв'язку з цим ведеться досудове розслідування по частині 1 статті 110 Конституції (очевидно, нардеп мав на увазі Кримінальний Кодекс України – ред.) – "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України"".

Деталі: В опублікованій Гончаренком відповіді за підписом заступника голови СБУ Сергія Андрущенка повідомляється, що провадження відкрито 17 жовтня.

 
Facebook Гончаренка

Що передувало: Днями Київський апеляційний суд дозволив експрезиденту Петру Порошенку не задовольняти позов Анатолія Шарія про захист честі та гідності і не спростовувати слова про те, що Шарій - "не український журналіст" і "працює на Росію".

У жовтні стало відомо, що всеукраїнська мережа автозаправних станцій БРСМ-Нафта фінансує діяльність політичного проєкту "Партія Шарія", лідером якого є Шарій.

Довідково: Анатолій Шарій — колишній журналіст, який втік з України у 2012 році та отримав політичний притулок у Литві. Згодом почав вести політичний блог на каналі YouTube, який на сьогодні налічує понад 2 мільйони підписників.

Риторику Шарія часто називають проросійською та прокремлівською, за що він ображається та навіть подає до суду. Щоправда, за даними партнера Youtube — сервісу Tubular, за підсумками весни близько 40% YouTube-аудиторії Шарія — з Росії.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУсепаратизмЄвропейська солідарність
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
СБУ
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Полював на західну зброю: СБУ затримала працівника оборонного заводу
Останні новини
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
10:25
"Українська правда" вчетверте оголосить переможців своєї премії
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
Усі новини...
Реклама: