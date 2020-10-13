Партію Шарія фінансує мережа заправок БРСМ-Нафта — Bihus.info

Всеукраїнська мережа автозаправних станцій БРСМ-Нафта фінансує діяльність політичного проєкту "Партія Шарія" лідером якого є проросійський пропагандист Анатолій Шарій.

Джерело: розслідування журналістів програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", які посилаються на листування партійців "Партії Шарія" отримане від джерел

Деталі: Згідно інформації журналістів, Анджела Василівна Ларкіна, яка є керівником низки підприємств, за якими стоїть бренд БРСМ-Нафта, схвалює всі неофіційні фінансові витрати на діяльність політпроєкту пропагандиста Шарія, партія якого бере участь у місцевих виборах.

Так, згідно офіційного звіту, за перший квартал 2020 року "Партія Шарія" отримала 1 168 653 гривень "пожертв" з яких на зарплату співробітників витратили 224 714 гривень, однак, згідно неофіційної звітності, лише за один місяць партія витратила на зарплати 1,3 мільйона гривень.

Відзначимо, що гонорари різноманітних експертів, які в етері телеканалів просувають Анатолія Шарія та його політпроєкт в цю сумму не входять.

Журналісти повідомили, що кожен з згаданих вище експертів має свою категорію "професійності" та отримує гроші за чітко встановленим прайсом. Винагорода за участь в етері стартує від $45.

Засновник видання, журналіст Денис Бігус відзначає, що сумнівів у справжності отриманої від джерел інформації немає. За його словами, в переписці та звітах наявні персональні дані партійців, номери їх банківських карток та решта конфіденційної інформація, якої немає у відкритому доступі. Журналісти також зазначили, що повний обєм свідчень, який їм вдалося зібрати, вони передали правоохоронцям.