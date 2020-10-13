Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Партію Шарія фінансує мережа заправок БРСМ-Нафта — Bihus.info

Вівторок, 13 жовтня 2020, 04:51

Всеукраїнська мережа автозаправних станцій БРСМ-Нафта фінансує діяльність політичного проєкту "Партія Шарія" лідером якого є проросійський пропагандист Анатолій Шарій.

Джерело: розслідування журналістів програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", які посилаються на листування партійців "Партії Шарія" отримане від джерел

Деталі: Згідно інформації журналістів, Анджела Василівна Ларкіна, яка є керівником низки підприємств, за якими стоїть бренд БРСМ-Нафта, схвалює всі неофіційні фінансові витрати на діяльність політпроєкту пропагандиста Шарія, партія якого бере участь у місцевих виборах.

Так, згідно офіційного звіту, за перший квартал 2020 року "Партія Шарія" отримала 1 168 653 гривень "пожертв" з яких на зарплату співробітників витратили 224 714 гривень, однак, згідно неофіційної звітності, лише за один місяць партія витратила на зарплати 1,3 мільйона гривень. 

Відзначимо, що гонорари різноманітних експертів, які в етері телеканалів просувають Анатолія Шарія та його політпроєкт в цю сумму не входять.

Журналісти повідомили, що кожен з згаданих вище експертів має свою категорію "професійності" та отримує гроші за чітко встановленим прайсом. Винагорода за участь в етері стартує від $45.

 
 

Засновник видання, журналіст Денис Бігус відзначає, що сумнівів у справжності отриманої від джерел інформації немає. За його словами, в переписці та звітах наявні персональні дані партійців, номери їх банківських карток та решта конфіденційної інформація, якої немає у відкритому доступі. Журналісти також зазначили, що повний обєм свідчень, який їм вдалося зібрати, вони передали правоохоронцям.

Микола Донєв, УП
Теми: виборипропагандаРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ляшко назвав госпіталі МВС та СБУ "потенційним резервом ліжок" для хворих на COVID-19

Новини 12 жовтня: заяви Зеленського, бойова зброя на протестах в Білорусі

Суддя Вовк з Печерського суду наказав зняти підозру з судді Вовка з ОАСК

відеоСиловики Білорусі заявили, що будуть стріляти бойовими в протестувальників

ЄС погодився накласти санкції особисто на Лукашенка

Зеленський відповів, чи хоче перемоги Байдена над Трампом

Усі новини...
вибори
Тихановська про насилля на марші пенсіонерів: режим переступив чергову риску
На Харківщині кандидат у мери від "слуг" проводив безкоштовні тести на COVID-19 – "Опора"
У Білорусі за минулу добу затримали більше 700 людей
Останні новини
04:51
Партію Шарія фінансує мережа заправок БРСМ-Нафта — Bihus.info
03:41
У світі діагностовано 38 мільйонів випадків зараження COVID-19
02:33
В роботі Instagram стався глобальний збій
01:34
Тихановська про насилля на марші пенсіонерів: режим переступив чергову риску
00:33
COVID-19 в Чернівецькій області: нових випадків вдвічі більше, ніж одужань
23:58
Facebook блокуватиме спростування та фейки про Голокост
23:26
МОЗ хоче повністю скасувати масові заходи понад 50 людей
22:36
Ляшко назвав госпіталі МВС та СБУ "потенційним резервом ліжок" для хворих на COVID-19
22:01
Новини економіки: ВВП, держбюджет-2021, аудит Академії наук
21:55
Фронтовик ООС підпалив себе на Майдані: він у комі
Усі новини...