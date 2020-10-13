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Партію Шарія фінансує мережа заправок БРСМ-Нафта — Bihus.info

Вівторок, 13 жовтня 2020, 04:51
Партію Шарія фінансує мережа заправок БРСМ-Нафта — Bihus.info

Всеукраїнська мережа автозаправних станцій БРСМ-Нафта фінансує діяльність політичного проєкту "Партія Шарія", лідером якого є проросійський блогер Анатолій Шарій.

Джерело: розслідування журналістів програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", які посилаються на листування партійців "Партії Шарія" отримане від джерел

Деталі: Згідно інформації журналістів, Анджела Василівна Ларкіна, яка є керівником низки підприємств, за якими стоїть бренд БРСМ-Нафта, схвалює всі неофіційні фінансові витрати на діяльність політпроєкту пропагандиста Шарія, партія якого бере участь у місцевих виборах.

Так, згідно офіційного звіту, за перший квартал 2020 року "Партія Шарія" отримала 1 168 653 гривень "пожертв" з яких на зарплату співробітників витратили 224 714 гривень, однак, згідно неофіційної звітності, лише за один місяць партія витратила на зарплати 1,3 мільйона гривень. 

Відзначимо, що гонорари різноманітних експертів, які в етері телеканалів просувають Анатолія Шарія та його політпроєкт в цю сумму не входять.

Журналісти повідомили, що кожен з згаданих вище експертів має свою категорію "професійності" та отримує гроші за чітко встановленим прайсом. Винагорода за участь в етері стартує від $45.

 
 

Засновник видання, журналіст Денис Бігус відзначає, що сумнівів у справжності отриманої від джерел інформації немає. За його словами, в переписці та звітах наявні персональні дані партійців, номери їх банківських карток та решта конфіденційної інформація, якої немає у відкритому доступі.

Журналісти також зазначили, що повний обєм свідчень, який їм вдалося зібрати, вони передали правоохоронцям.

Нагадаємо: у липні ЗМІ повідомили, що Анатолій Шарій близько року володіє віллою вартістю близько мільйона євро у мальовничому каталонському містечку Рода-де-Бара.

Довідково: Анатолій Шарій — колишній журналіст, який втік з України у 2012 році та отримав політичний притулок у Литві. Згодом почав вести політичний блог на каналі YouTube, який на сьогодні налічує понад 2 мільйони підписників.

Риторику Шарія часто називають проросійською та прокремлівською, за що він ображається та навіть подає до суду. Щоправда, за даними партнера Youtube — сервісу Tubular, за підсумками весни близько 40% YouTube-аудиторії Шарія — з Росії.

Влітку 2019 року Шарій, перебуваючи за кордоном, оголосив про створення політичної партії та назвав її "Партія Шарія". Нова структура вирішила одразу позмагатися за місця у Верховній Раді. Центральна виборча комісія спочатку зареєструвала Шарія кандидатом у депутати, однак потім скасувала реєстрацію, оскільки він не проживає в Україні з 2012 року.

Чоловік ретельно приховує місце свого перебування, посилаючись на питання безпеки. Із фотографій у соцмережах можна зрозуміти, що Шарій та його дружина Ольга мешкають десь у Європі. Останнім часом на сторінках у соцмережах подружжя все частіше з’являються краєвиди південних країн. Пейзажі там часто подібні до Коста-Дорада.

Наразі прихильники блогера-втікача готуються до місцевих виборів, які відбудуться восени. Рейтинги партії, особливо на півдні та сході країни, відчутно зростають.

Микола Донєв, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ШарійпартіївибориРосіяпропаганда
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