У Берліні покладають великі надії на президентство Байдена

У Німеччині сподіваються, що з приходом Джо Байдена у Білий дім значно покращиться трансатлантична співпраця, особливо з огляду на наявні виклики.

Джерело: DW

Деталі: Інформацію про перемогу кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на президентських виборах у США привітали в Берліні. Увечері суботи, 7 листопада, речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт звернувся до Байдена від імені канцлерки ФРН Ангели Меркель.

Меркель привітала з перемогою не лише Байдена з обранням на пост президента, а й Камалу Харріс, котра стане першою жінкою на посаді віцепрезидента США.

Крім того, Меркель зазначила, що з нетерпінням чекає на співпрацю з новою адміністрацією в Вашингтоні. Канцлерка ФРН наголосила, що трансатлантична співпраця залишається "незамінною" для Німеччини особливо з огляду на "значні виклики нашого часу".

На новину про перемогу Байдена на виборах у США відреагував і федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Він привітав Джо Байдена з перемогою.

Пряма мова Штайнмаєра: "Надії незліченної безлічі людей, далеко за межами Вашої країни, в тому числі й у Німеччині, пов'язані з Вашим президентством. Це - надія на нове взаєморозуміння. Сподівання на надійність, раціональність і наполегливу працю в пошуку рішень у неспокійному світі".

Нагадаємо: Демократ Джо Байден після того, як отримав більше 270 голосів виборників на президентських перегонах у США, закликав американців залишити позаду жорстку риторику та об'єднатися як нація.