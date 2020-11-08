У МВС розповіли деталі про чоловіка, який влаштував різанину у Кривому Розі

Зловмисником, який у Кривому Розі вбив двох осіб та поранив ще вісьмох, виявився 29-річний місцевий мешканець. Вбити людей йому наказав "голос".

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у facebook

Пряма мова: "Ним виявився 29 річний житель Кривого Рогу – Тарас Усенко. Факту вбивств він не заперечував і прямо заявляв те, що він "прийшов з пекла", те, що "він Бог", що якийсь "голос" наказав йому вбити 15 осіб.

Деталі: Затримали чоловіка у момент, коли той намагався зарізати жінку із дитиною.

За словами родичів Усенка, той їздив працювати в Чехію, звідки рік назад повернуся іншою людиною. "Став говорити про якихось демонів. Але не вів себе агресивно", – цитує родичів Геращенко.

Під час обшуку у помешканні вбивці на стінах поліція знайшла "дивні містичні символи і концентричні малюнки". Трактувати їх будуть експерти в психіатрії.

Фото: Антон Геращенко

Як повідомлялось раніше зловмисник вбив двох осіб. Геращенко підтвердив, що загинули батько і син.

На опублікованому відео, чоловік стверджує, що звертався до відділення поліції, щоб вони завадили йому скоїти вбивство.

"Поліція буде проводити детальне слідство для визначення кола спілкування підозрюваного в подвійному вбивстві і пораненні 8 осіб для розуміння – чи не було ця трагедія натхненна кимось іншим. Чи не було тут факту навіювання, підбурювання", – підсумував заступник міністра.

Що передувало: У суботу в Кривому Розі чоловік напав з ножем на перехожих. Двох людей він вбив, ще 8 осіб постраждали, зокрема, 8-річний хлопчик.

Президент Володимир Зеленський назвав трагедію абсолютним тероризмом.