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У МВС розповіли деталі про чоловіка, який влаштував різанину у Кривому Розі

Неділя, 8 листопада 2020, 01:07
Фото: Олексій Білошицький

Зловмисником, який у Кривому Розі вбив двох осіб та поранив ще вісьмох, виявився 29-річний місцевий мешканець. Вбити людей йому наказав "голос".

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у facebook

Пряма мова: "Ним виявився 29 річний житель Кривого Рогу – Тарас Усенко. Факту вбивств він не заперечував і прямо заявляв те, що він "прийшов з пекла", те, що "він Бог", що якийсь "голос" наказав йому вбити 15 осіб.

Деталі: Затримали чоловіка у момент, коли той намагався зарізати жінку із дитиною. 

За словами родичів Усенка, той їздив працювати в Чехію, звідки рік назад повернуся іншою людиною. "Став говорити про якихось демонів. Але не вів себе агресивно", – цитує родичів Геращенко. 

Під час обшуку у помешканні вбивці на стінах поліція знайшла "дивні містичні символи і концентричні малюнки". Трактувати їх будуть експерти в психіатрії. 

 
Фото: Антон Геращенко

Як повідомлялось раніше зловмисник вбив двох осіб. Геращенко підтвердив, що загинули батько і син.

На опублікованому відео, чоловік стверджує, що звертався до відділення поліції, щоб вони завадили йому скоїти вбивство. 

"Поліція буде проводити детальне слідство для визначення кола спілкування підозрюваного в подвійному вбивстві і пораненні 8 осіб для розуміння – чи не було ця трагедія натхненна кимось  іншим. Чи не було тут факту навіювання, підбурювання", – підсумував заступник міністра. 

Що передувало: У суботу в Кривому Розі чоловік напав з ножем на перехожих. Двох людей він вбив, ще 8 осіб постраждали, зокрема, 8-річний хлопчик.

Президент Володимир Зеленський назвав трагедію абсолютним тероризмом.

Українська правда
Теми: Кривий Рігвбивствополіція


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