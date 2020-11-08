Джуліані планує оскаржувати результати виборів у Пенсильванії

Рудольф Джуліані, особистий адвокат чинного президента США Дональда Трампа, який за останніми даними, програв вибори демократу Джо Байдену, планує оскаржити результати виборів у штаті Пенсильванія.

Джерело: адвокат Рудольф Джуліані в ефірі ABC News, цитує "Інтерфакс"

Пряма мова: "Нас позбавила права перевірити справжність цих бюлетенів. Це незаконно, це порушує конституцію, і ми будемо діяти з метою оскаржити результат".

Деталі: Адвокат пообіцяв подати позов з вимогою оскаржити дії представників виборчої комісії в штаті вже в понеділок, 9 листопада.

Аналогічні звинувачення штаб планує висунути і в інших штатах. Такі дії можуть стати "масовим позовом у масштабах всієї країни".

Що передувало: Президент США Дональд Трамп заявив про десятки тисяч незаконних голосів, які вплинули на зміну лідера перегонів у штаті Пенсильванія і інших ключових штатах.

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