Джуліані планує оскаржувати результати виборів у Пенсильванії
Рудольф Джуліані, особистий адвокат чинного президента США Дональда Трампа, який за останніми даними, програв вибори демократу Джо Байдену, планує оскаржити результати виборів у штаті Пенсильванія.
Джерело: адвокат Рудольф Джуліані в ефірі ABC News, цитує "Інтерфакс"
Пряма мова: "Нас позбавила права перевірити справжність цих бюлетенів. Це незаконно, це порушує конституцію, і ми будемо діяти з метою оскаржити результат".
Деталі: Адвокат пообіцяв подати позов з вимогою оскаржити дії представників виборчої комісії в штаті вже в понеділок, 9 листопада.
Аналогічні звинувачення штаб планує висунути і в інших штатах. Такі дії можуть стати "масовим позовом у масштабах всієї країни".
Що передувало: Президент США Дональд Трамп заявив про десятки тисяч незаконних голосів, які вплинули на зміну лідера перегонів у штаті Пенсильванія і інших ключових штатах.
Читайте також: Президент Джо Байден: що змінюють для України результати виборів у США
Нагадаємо:
- Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав більше 270 голоси виборників, що означає перемогу на президентських виборах.
- Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.