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Джуліані планує оскаржувати результати виборів у Пенсильванії

Неділя, 8 листопада 2020, 01:45
Джуліані планує оскаржувати результати виборів у Пенсильванії

Рудольф Джуліані, особистий адвокат чинного президента США Дональда Трампа, який за останніми даними, програв вибори демократу Джо Байдену, планує оскаржити результати виборів у штаті Пенсильванія. 

Джерело: адвокат Рудольф Джуліані в ефірі ABC News, цитує "Інтерфакс

Пряма мова: "Нас позбавила права перевірити справжність цих бюлетенів. Це незаконно, це порушує конституцію, і ми будемо діяти з метою оскаржити результат".

Деталі: Адвокат пообіцяв подати позов з вимогою оскаржити дії представників виборчої комісії в штаті вже в понеділок, 9 листопада. 

Аналогічні звинувачення штаб планує висунути і в інших штатах. Такі дії можуть стати "масовим позовом у масштабах всієї країни". 

Що передувало: Президент США Дональд Трамп заявив про десятки тисяч незаконних голосів, які вплинули на зміну лідера перегонів у штаті Пенсильванія і інших ключових штатах. 

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Нагадаємо: 

  • Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав більше 270 голоси виборників, що означає перемогу на президентських виборах. 
  • Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.

Теми: СШАвибориТрампБайден
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