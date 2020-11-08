В штабі так і не підтвердили загибель військового на Луганщині

7 листопада збройні формування РФ один раз порушили режим тиші із використанням стрілецької зброї. Інформацію про загибель військового на Луганщині в штабі досі не підтвердили та не спростували.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Зазначається, що порушення зафіксоване біля Гнутового у вечірній час.

"Вогнева провокація противника не несла загрози нашим захисникам. Українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували", – стверджують у штабі.

Там також додають, що бойових втрат та поранень серед складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 8 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша.

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