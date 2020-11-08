В штабі так і не підтвердили загибель військового на Луганщині
Неділя, 8 листопада 2020, 07:15
7 листопада збройні формування РФ один раз порушили режим тиші із використанням стрілецької зброї. Інформацію про загибель військового на Луганщині в штабі досі не підтвердили та не спростували.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Деталі: Зазначається, що порушення зафіксоване біля Гнутового у вечірній час.
"Вогнева провокація противника не несла загрози нашим захисникам. Українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували", – стверджують у штабі.
Там також додають, що бойових втрат та поранень серед складу Об’єднаних сил не було.
Від початку поточної доби, 8 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша.
Нагадаємо:
- Напередодні в Львівській ОДА повідомили про загибель 20-річного десантника. Тоді ж у коментарі УП у штабі ООС зазначили, що станом на 19:00 бойових втрат та обстрілів на Донбасі не зафіксовано. Щодо інших можливих втрат інформації немає.
Українська правда