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В штабі так і не підтвердили загибель військового на Луганщині

Неділя, 8 листопада 2020, 06:15
В штабі так і не підтвердили загибель військового на Луганщині

7 листопада збройні формування РФ один раз порушили режим тиші із використанням стрілецької зброї. Інформацію про загибель військового на Луганщині в штабі досі не підтвердили та не спростували. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Зазначається, що порушення зафіксоване біля Гнутового у вечірній час. 

"Вогнева провокація противника не несла загрози нашим захисникам. Українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували", – стверджують у штабі. 

Там також додають, що бойових втрат та поранень серед складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 8 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша. 

Нагадаємо: 

  • Напередодні в Львівській ОДА повідомили про загибель 20-річного десантника. Тоді ж у коментарі УП у штабі ООС зазначили, що станом на 19:00 бойових втрат та обстрілів на Донбасі не зафіксовано. Щодо інших можливих втрат інформації немає.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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